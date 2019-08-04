Виртуальный шутинг. Зачем Навальный переодевает секьюрити в мамашек с колясками?

Журналист Игорь Мальцев — о клоунаде голубоглазого фюрера оппозиции и отчётах для картинки.

Вообще, от вида прогуливающихся мамашек с колясками в сердце протестной движухи у нормального человека ёкает сердце и холодеет в… ну, везде холодеет, короче. С одной стороны, хаотичная, давящая толпа, с другой — "космонавты" с дубинками. И милые мамочки с милыми детишками прогуливаются — по-моему, жуткая картинка. Погодите, что-то в этой картинке столько фальшивого и приторного, что нет шансов в неё поверить. Потому что, как мы заметили, картинка для нынешних митингов — та вещь, которая гораздо важнее происходящего в реальности.

На картинку ведутся тётушки из Хайфы-онлайн, на картинку ведутся спонсоры проекта и DW, от картинки тает сердце у сурового депутата Госдумы Хинштейна прямо в "Твиттере", и даже ещё более суровый Михаил Борисович лезет в карман за новой чековой книжкой, утираясь носовым платком.

Собственно, на что и расчёт. И вот уже звучит тревожная нота: "Какой ад. ОМОН выдавливает людей (и детей в колясках) с Пушкинской площади (дети держатся очень храбро)". Действительно ужас какой — "выдавливает". А могли бы просто снести к хренам — так что и времени для фоточек не осталось бы.

A propos "фоточки" — посмотрели мы ещё и видео — удивительные кадры: впереди идёт человек-заводила и провокатор. За ним следует как бы семейная пара с колясочкой с ребёночком. Ребёночек, кстати, спит. Вот кругом — крик, матюгальник объясняет гражданам их права и неправоту, все толкаются, а ребёночек спит.

Зная практики некоторых этнических преступных групп, мы примерно в курсе, каким образом достигается такой крепкий сон у ребёнка: седативные препараты, алкоголь — что угодно. Но бог с ними, может, просто у младенца психика такая ригидная — умеет хорошо спать на стрессе. Поэтому он даже не реагирует, когда семейная парочка передаёт младенца на руки провокатору, чтобы он спокойно выскочил из замеса, когда его уже вычислили и идут брать. Конечно, "дети — это святое". Обычно у московской смешной оппозиции два тезиса: "Дети — это святое" и сопряжённый — "Они же дети!". Как правило, второй тезис применяется по отношению к себе. Чтобы два раза не вставать.

Но тут такая штука — чем больше ты позируешь для правильных фоточек, чтобы попасть в ведомость и на первую полосу Guardian, тем больше люди напрягают память и вспоминают, что эти рыжие кудри Балаганова где-то уже мелькали.

И вдруг — bingo — кто-то узнаёт в исполнителях ролей, например, охранника Навального, который до этого работал на Михаила Касьянова на выборах в Костромскую областную думу в 2014 году.

У классика это звучит так: "Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу."

Этот же человек охранял Навального в гастрольном турне по Костромской области. Причём активно участвовал в моральном подавлении оппонентов Навального, поэтому люди его и запомнили.

И тут он появляется с детской колясочкой в разгар митинга (там было две коляски на двоих с неустановленной дамой алкоголически-оппозиционного вида. — Прим. Лайфа). И, что особенно печально, всё в той же джинсовой курточке, что и на гастролях. И что любопытно — на всех остановках светлоглазого фюрера оппозиции что в городе Буй, что в городе Волгореченск, что в самой Костроме — основной задачей мужчины в джинсовой куртке было кричать и затыкать рты говорящим из числа аудитории.

То есть перед нами — мелкотравчатый специалист по идеологической работе с аудиторий митинга, читай — "провокатор". Тут подъехали данные, что тот же человек работает и с Яшиным.

Вполне логично предположить, что на последнем митинге он занимался тем же самым, только уже с использованием младенцев, потому что реакция общественности с любой стороны идейной баррикады на "чуть что" была бы чудовищной. Рискну предположить, что у этого гражданина нет детей такого возраста. Если бы и были, он вряд ли бы стал, фигурально выражаясь, обвязывать их поясом шахида, потому что тащить младенцев на несанкционированный митинг — это попытка взорвать информационную бомбу. Подлая провокация профессиональных подонков.

Однако если это его ребёнок, тогда завтра должна постучать в дверь к джинсовому господину ювенальная юстиция и задать несколько вопросов. И на всякий случай сделать ребёнку анализ крови на наличие следов седативных препаратов.

Но, как ни крути, с человеческим поведением это не вяжется никак.

Зато вы теперь знаете облик людей, которые исступлённо кричат: "Мы здесь власть". На что можно только ошеломлённо ответить: "Слава богу, нет, и даже не мечтай".