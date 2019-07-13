Люди побоку. Почему во время ЧП чиновники сначала спасают свои дома

Политолог Алексей Мартынов — о том, как взятки и антипрофессионализм превращаются в человеческие трагедии.

Все стандарты мер предотвращения стихийных бедствий написаны по следам человеческих жертв. В Иркутской области такого сильного наводнения не было давно, что, вероятно, и стало причиной несоблюдения техники безопасности местной властью. Они, вероятно, попусту сочли их избыточными. Кто-то из года в год считал, что можно что-то не доделывать, закрыть глаза на пробелы и рассчитывать на авось. И сейчас мы даже до конца не можем оценить масштаб бедствия.

Проблема в первую очередь — в человеческом факторе, в отношении к своей работе, в ответственности за людей. Представители местной команды продемонстрировали бездушное отношение к людям на грани голого цинизма. Вспомним, как во время потопа мэр одного из пострадавших районов "забил" на трагедию людей, их смерти и потери, согнал к себе на участок муниципальную технику и облагораживал свой домик. Уголовное дело, конечно, уже возбуждено. И из партии его выгнали, но как он вообще мог такое себе позволить?

Прокуратура завела дела в отношении и двух чиновников из наиболее пострадавших от паводка районов Иркутской области — Тайшетского и Шелеховского. Эта беда связана с тем, что у нас выросло целое поколение региональных чиновников, которые мнят себя удельными князьками, считай — новыми феодалами. По их мнению, достаточно по-быстрому вступить в партию власти, проявить себя на каких-нибудь выборах — и можно делать под партийной крышей всё, что душе угодно.

Вторая причина — общественное мнение незаслуженно обходит вниманием губернаторов и областные вертикали власти. Все мы помним знаменитый скандал с главой региона Владимиром Левченко, когда он на охоте позировал на фоне мёртвого медведя, забитого почти в берлоге.

Такой махровый зюгановец с замашками позднесоветского бонзы. Вот и в области у него такое же хозяйство, и с этим, вероятно, предстоит разбираться. Стилистика позднесоветского феодализма и расстановка подобной ментальности людей по ключевым местам привели к такому результату, что теперь после наводнения СКР заводит дела на управленцев, которые не просто не помогали людям, но и препятствовали оказанию помощи.

Несколько десятков человек погибли, больше двух тысяч пострадавших. А сколько домов люди потеряли, имущество, всё это нужно успеть до холодов построить, найти временную замену на зиму. Представляете, как непросто? А случилось это, как выясняется, потому что кто-то решил, что не нужно выполнять регламенты по чрезвычайной ситуации, кто-то несерьёзно относился к учениям, кто-то деньги вовремя не выделял на все эти мероприятия.

Верх цинизма — это и фигурирующие в уголовных делах чиновников взятки. Знали ли они, что за эти деньги люди заплатят своими жизнями?