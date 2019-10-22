Надежда Бабкина повернула время вспять, ведь в 69 нельзя так выглядеть: 8 фото

69-летняя певица и актриса Надежда Бабкина относится к той редкой прослойке российской эстрады, которая, несмотря на солидный возраст, остаётся юной в душе. Но иногда артистка поражает своим видом, напоминая, что нет ничего невозможного.

Основательница ансамбля "Русская песня" никогда не стеснялась шагать в ногу со временем, выбирая яркие образы и смелый макияж

Необычные аутфиты всегда были визитной карточкой артистки. Их она демонстрировала на программе "Модный приговор", где до прошлой осени была ведущей

На днях Надежда выложила фото, которым поразила фанатов до глубины души. Артистка предстала в классически чёрном платье с дерзки завитыми волосами

А непривычно нюдовый макияж в стиле, популярном у западных звёзд (например, сестёр Кардашьян), придал естественности и убрал несколько десятков лет

Располневшую Надежду Бабкину раскритиковали за фото в купальнике