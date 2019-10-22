Надежда Бабкина повернула время вспять, ведь в 69 нельзя так выглядеть: 8 фото

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Фото © Instagram/ngbabkina

69-летняя певица и актриса Надежда Бабкина относится к той редкой прослойке российской эстрады, которая, несмотря на солидный возраст, остаётся юной в душе. Но иногда артистка поражает своим видом, напоминая, что нет ничего невозможного.

Основательница ансамбля "Русская песня" никогда не стеснялась шагать в ногу со временем, выбирая яркие образы и смелый макияж

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ngbabkina/" target="_blank"><strong>ngbabkina</strong></a></p>

Необычные аутфиты всегда были визитной карточкой артистки. Их она демонстрировала на программе "Модный приговор", где до прошлой осени была ведущей

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ngbabkina/" target="_blank"><strong>ngbabkina</strong></a></p>

На днях Надежда выложила фото, которым поразила фанатов до глубины души. Артистка предстала в классически чёрном платье с дерзки завитыми волосами

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ngbabkina/" target="_blank"><strong>ngbabkina</strong></a></p>

А непривычно нюдовый макияж в стиле, популярном у западных звёзд (например, сестёр Кардашьян), придал естественности и убрал несколько десятков лет

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ngbabkina/" target="_blank"><strong>ngbabkina</strong></a></p>

Располневшую Надежду Бабкину раскритиковали за фото в купальнике

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