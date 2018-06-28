Кто она — лучшая футболистка России, и как она попала в команду Месси

23-летняя серебряная призёрка чемпионата России — 2014 Надя Карпова, которая променяла российский клуб "Чертаново" на испанскую "Валенсию", вернётся на один день в Россию. Лайф расскажет, как живёт и чем увлекается лучшая футболистка страны.

Надя Карпова — девушка с необычным характером и судьбой. Она проделала путь от увлечённой спортом девочки из Ярославля до футболистки, которую отобрал в свою "символическую" команду сам Месси. В рамках проекта "Их выбрал Месси" он собирал 10 самых перспективных и талантливых футболистов со всего мира, и Надя стала в этом списке единственной девушкой.

vamos! Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 10 Июн 2018 в 1:38 PDT

Я просто играла. Всегда. С детства. Ездила в лагерь — играла. С друзьями во дворе — играла Надя Карпова

Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 24 Окт 2017 в 1:41 PDT

Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 20 Авг 2017 в 8:11 PDT

Надя перебралась из русского клуба "Чертаново" в испанскую "Валенсию". И там нападающая тоже успела отличиться — её признали лучшей футболисткой 9-го тура чемпионата Испании.

Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 17 Апр 2018 в 1:40 PDT

Numéro и я Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 28 Апр 2017 в 8:27 PDT

И теперь она снова ненадолго вернётся в Москву 27 июня на презентацию видео "С улиц на стадионы" в рамках кампании "Креативность решает" и проведёт автограф-сессию.

Но, несмотря на редкую для девушки профессию и жизнь в другой стране, Надя остаётся близкой по духу своим сверстникам. Её явно интересует мода и тренды: девушка стильно одевается, слушает популярный сейчас рэп и делает многочисленные татуировки. Например, надписи "Hope" на шее и "Добро" на руке. Всё, что нужно, чтобы вписаться в молодёжную тусовку. На фото ниже Надя с представителем русской рэп-сцены — Яниксом.

Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 4 Фев 2017 в 11:27 PST

‍♀️ Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 10 Мар 2018 в 1:24 PST

А ещё она успела сняться в рекламе Chanel и для обложек журналов Numero и Vogue. Накачанной длинноволосой красавице одинаково идут и гламурный стиль, и спортивные штаны.

Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 3 Июн 2017 в 2:14 PDT

look at me now Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 22 Мар 2018 в 5:11 PDT

Смесь гламура и обратной его стороны Надя успела продемонстрировать и в жизни. В целом не чуждая повеселиться, девушка показала не лучшую свою сторону в онлайн-трансляции в "Инстаграме".

Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 24 Май 2017 в 9:32 PDT

Надя вместе с подругой Елизаветой Щербаковой сыпала матерными ругательствами, грубостями и оскорбила футболистов "Спартака" в прямом эфире. Были даже предположения, что девушки предварительно употребили алкоголь, настолько их поведение казалось странным. Правда, потом последовали извинения.

Но, как бы там ни было, беззлобную натуру выдаёт отношение к животным. Надя их любит. И в "Инстаграме" у неё периодически появляются снимки, на которых запечатлены нежные объятия с пёсиками.

Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 2 Авг 2016 в 7:15 PDT

Публикация от Nadya Karpova (@karpichito) 25 Дек 2017 в 12:26 PST

Но большую часть времени представительницы женского футбола, конечно, занимает спорт. Детское увлечение переросло в дело жизни. И на этом поле она прекрасна как никогда.