Кто она — лучшая футболистка России, и как она попала в команду Месси

Надя Карпова — девушка с необычным характером и судьбой. Она проделала путь от увлечённой спортом девочки из Ярославля до футболистки, которую отобрал в свою "символическую" команду сам Месси. В рамках проекта "Их выбрал Месси" он собирал 10 самых перспективных и талантливых футболистов со всего мира, и Надя стала в этом списке единственной девушкой.
Я просто играла. Всегда. С детства. Ездила в лагерь — играла. С друзьями во дворе — играла
Надя Карпова
Надя перебралась из русского клуба "Чертаново" в испанскую "Валенсию". И там нападающая тоже успела отличиться — её признали лучшей футболисткой 9-го тура чемпионата Испании.
И теперь она снова ненадолго вернётся в Москву 27 июня на презентацию видео "С улиц на стадионы" в рамках кампании "Креативность решает" и проведёт автограф-сессию.
Но, несмотря на редкую для девушки профессию и жизнь в другой стране, Надя остаётся близкой по духу своим сверстникам. Её явно интересует мода и тренды: девушка стильно одевается, слушает популярный сейчас рэп и делает многочисленные татуировки. Например, надписи "Hope" на шее и "Добро" на руке. Всё, что нужно, чтобы вписаться в молодёжную тусовку. На фото ниже Надя с представителем русской рэп-сцены — Яниксом.
А ещё она успела сняться в рекламе Chanel и для обложек журналов Numero и Vogue. Накачанной длинноволосой красавице одинаково идут и гламурный стиль, и спортивные штаны.
Смесь гламура и обратной его стороны Надя успела продемонстрировать и в жизни. В целом не чуждая повеселиться, девушка показала не лучшую свою сторону в онлайн-трансляции в "Инстаграме".
Надя вместе с подругой Елизаветой Щербаковой сыпала матерными ругательствами, грубостями и оскорбила футболистов "Спартака" в прямом эфире. Были даже предположения, что девушки предварительно употребили алкоголь, настолько их поведение казалось странным. Правда, потом последовали извинения.
Но, как бы там ни было, беззлобную натуру выдаёт отношение к животным. Надя их любит. И в "Инстаграме" у неё периодически появляются снимки, на которых запечатлены нежные объятия с пёсиками.
Но большую часть времени представительницы женского футбола, конечно, занимает спорт. Детское увлечение переросло в дело жизни. И на этом поле она прекрасна как никогда.
О чем в детстве мечтал ты? Смотри, как мы реализуем свои цели, в новой серии проекта "Их выбрал Месси" по ссылке из профиля И смело иди к своей цели #Messi16 #неподражай /// What did you dream of as a kid? See how we, Backed By Messi players, turn our dreams into reality in the new video (link in bio) and make your own dreams come true #NeverFollow @adidasrussia @adidasfootball @teamMessi
- Популярные
- По времени