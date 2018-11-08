Начальников, заставлявших пить урину за невыполненный план, взяли под арест

Ролик с унизительными наказаниями стал вирусным в Weibo, популярной китайской соцсети. И вскоре на него обратили внимание правоохранители. Они начали расследование и задержали трёх менеджеров фирмы по благоустройству жилья, расположенной в провинции Гуйчжоу, Китай.

На кадрах шокирующего ролика можно видеть, как сотрудники, зажимая ноздри, пьют из бумажных стаканчиков жёлтую жидкость, которая, по сообщениям местных СМИ, является мочой. И как их избивают ремнём на глазах у других работников, которых выстроили в круг, пишет Daily Mail.

Но это не единственные методы наказания, которые придумали для подчинённых, пишет Би-би-си. Судя по скриншотам переписки, сотрудникам также угрожали, что заставят есть тараканов или побреют им головы. Всё это происходило, если они не выполняли план продаж. Кроме того, предположительно, фирма уже два месяца не выплачивала зарплату. Люди боялись, что им не отдадут деньги, если они расскажут о том, что происходит.

В итоге полицейские арестовали трёх менеджеров, которых позже приговорили к тюремному заключению. Двум из них придётся провести в тюрьме 10 дней, ещё одному — пять.