Обиженный тусовщик, который на скорости въехал в толпу в клубе, сел на 28 лет

21-летний Мохаммед Абдул рассказал, что почувствовал себя оскорблённым, когда его выгнали из заведения, поэтому решился на безумный поступок.

Сейчас парня обвинили по двум пунктам статьи "Покушение на убийство" и приговорили к 28 годам тюрьмы в Коронном суде Мейдстона. Преступление, которое он совершил в марте прошлого года в ночном клубе Blake's в Грейвзенде, Англия, попало на камеры наблюдения.

На кадрах виден момент задержания. А также то, как перед этим парень на машине едет по переулку к клубу и заезжает внутрь, где давит людей, пришедших на концерт рэпера Giggs. Перед этим Мохаммеда выгнали из заведения, но он решил вернуться и отомстить.

В результате инцидента пострадало как минимум 10 человек. В том числе у одной женщины диагностировали вывих коленного сустава, а у другой оказалась раздроблена тазовая кость, пишет news.sky.com. Также на суде было озвучено, что машину парень угнал, а позже в ней нашли пустую бутылку из-под водки и пакетики с марихуаной.