"Он был в слезах". Матери двоих детей грозит срок за изнасилование спящего парня

40-летняя мама двоих детей Элизабет Барр из Шотландии решила развлечься с молоденьким парнем, не подозревая, что для неё это может обернуться тюремным сроком.

Женщина познакомилась с 27-летним парнем всего за несколько часов до инцидента. Вместе они отправились на вечеринку в одну из квартир на окраине Глазго, пишет Mirror. Там новый приятель Элизабет имел неосторожность заснуть на диване. А ей захотелось продолжения веселья.

Шотландка набросилась на спящего молодого человека, который, по словам правоохранителей, был не в состоянии дать согласие, за что и поплатилась. По словам ещё одной девушки, находившейся в тот момент в квартире, после произошедшего парень появился весь в слезах. И решил обратиться в полицию.

Однако сама Элизабет настаивает, что инициатором постельных утех был, наоборот, он и всё произошло по обоюдному согласию. А после секса парень осознал, что изменил своей подружке, и испугался, что она узнает. Но женщине всё же предъявили обвинение и внесли в реестр сексуальных преступников. Сейчас она отпущена под залог, ей грозит срок в тюрьме. Дело рассматривается шерифским судом Глазго.