Успеть до понедельника. Как заплатить имущественный налог, а не штраф

Отсчёт пошёл. Россиянам прилетели все письма счастья — это значит, что рассчитаться с налоговой нужно в ближайшие пять дней. Не успевших ждут серьёзные санкции. Разбираем на карточках.

3 декабря — последний день уплаты имущественного налога Платить за квартиры, дачи, машины и землю надо по квитанции. ФНС отправила 68 млн уведомлений Фото: © pixabay.com Налог на квартиру увеличится на 1/5 До 2015 г. налог был 0,1% от инвентаризационной стоимости жилья, теперь от кадастровой. Прибавлять разницу по 20% будут до 2020 г. Фото: © pexels.com Владельцы дорогих квартир заплатят больше остальных Ставка 0,1% распространяется на жильё стоимостью до 10 млн рублей. Жильё до 20 млн — ставка 0,15%. У жилья до 50 млн ставка 0,2% Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова Как просто заплатить имущественный налог. Шаг 1. Найти уведомление Нужна квитанция. Если нет — обратитесь в ФНС. Также нужен личный кабинет налогоплательщика — логин и пароль дадут в налоговой Фото: © L!FE Как просто заплатить имущественный налог. Шаг 2. Зайти в Интернет Узнать кадастровую стоимость жилья можно на сайте Росреестра. Оплатить налог — через "Госуслуги" или на портале налоговой службы Фото: © pexels.com Неплательщика ждёт серьёзный штраф Это ежедневное пени 1/300 от ставки ЦБ. То есть при долге 5000 рублей за год набежит ещё 2500. Плюс 20% штраф от суммы просрочки Фото: © pixabay.com Сколько же нужно платить за квартиру? Например: при кадастровой стоимости квартиры в 3 млн рублей заплатить надо 60% от ставки в 0,1% её цены — то есть 1800 рублей Фото: © pexels.com