Успеть до понедельника. Как заплатить имущественный налог, а не штраф

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Успеть до понедельника. Как заплатить имущественный налог, а не штраф

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Фото:© РИА Новости /Нина Зотина

Отсчёт пошёл. Россиянам прилетели все письма счастья — это значит, что рассчитаться с налоговой нужно в ближайшие пять дней. Не успевших ждут серьёзные санкции. Разбираем на карточках.

3 декабря — последний день уплаты имущественного налога

Платить за квартиры, дачи, машины и землю надо по квитанции. ФНС отправила 68 млн уведомлений

Фото: © pixabay.com

Налог на квартиру увеличится на 1/5

До 2015 г. налог был 0,1% от инвентаризационной стоимости жилья, теперь от кадастровой. Прибавлять разницу по 20% будут до 2020 г.

Фото: © pexels.com

Владельцы дорогих квартир заплатят больше остальных

Ставка 0,1% распространяется на жильё стоимостью до 10 млн рублей. Жильё до 20 млн — ставка 0,15%. У жилья до 50 млн ставка 0,2%

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Как просто заплатить имущественный налог. Шаг 1. Найти уведомление

Нужна квитанция. Если нет — обратитесь в ФНС. Также нужен личный кабинет налогоплательщика — логин и пароль дадут в налоговой

Фото: © L!FE

Как просто заплатить имущественный налог. Шаг 2. Зайти в Интернет

Узнать кадастровую стоимость жилья можно на сайте Росреестра. Оплатить налог — через "Госуслуги" или на портале налоговой службы

Фото: © pexels.com

Неплательщика ждёт серьёзный штраф

Это ежедневное пени 1/300 от ставки ЦБ. То есть при долге 5000 рублей за год набежит ещё 2500. Плюс 20% штраф от суммы просрочки

Фото: © pixabay.com

Сколько же нужно платить за квартиру?

Например: при кадастровой стоимости квартиры в 3 млн рублей заплатить надо 60% от ставки в 0,1% её цены — то есть 1800 рублей

Фото: © pexels.com

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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