Успеть до понедельника. Как заплатить имущественный налог, а не штраф

3 декабря — последний день уплаты имущественного налога
Платить за квартиры, дачи, машины и землю надо по квитанции. ФНС отправила 68 млн уведомлений
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Налог на квартиру увеличится на 1/5
До 2015 г. налог был 0,1% от инвентаризационной стоимости жилья, теперь от кадастровой. Прибавлять разницу по 20% будут до 2020 г.
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Владельцы дорогих квартир заплатят больше остальных
Ставка 0,1% распространяется на жильё стоимостью до 10 млн рублей. Жильё до 20 млн — ставка 0,15%. У жилья до 50 млн ставка 0,2%
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Как просто заплатить имущественный налог. Шаг 1. Найти уведомление
Нужна квитанция. Если нет — обратитесь в ФНС. Также нужен личный кабинет налогоплательщика — логин и пароль дадут в налоговой
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Как просто заплатить имущественный налог. Шаг 2. Зайти в Интернет
Узнать кадастровую стоимость жилья можно на сайте Росреестра. Оплатить налог — через "Госуслуги" или на портале налоговой службы
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Неплательщика ждёт серьёзный штраф
Это ежедневное пени 1/300 от ставки ЦБ. То есть при долге 5000 рублей за год набежит ещё 2500. Плюс 20% штраф от суммы просрочки
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Сколько же нужно платить за квартиру?
Например: при кадастровой стоимости квартиры в 3 млн рублей заплатить надо 60% от ставки в 0,1% её цены — то есть 1800 рублей
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