"Где налог платили, туда и идите". Как две ИФНС одного пенсионера делили

Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, до чего может довести конкуренция между налоговыми инспекциями.

Ну что, думаете, раз честно платили налоги, то теперь можете спать спокойно? А вот и нет. Реальная история моего читателя — пенсионера из Москвы. Он десять лет честно платил за свою машину, старенькую Mitsubishi 2007 года, и всё было нормально, пока в январе 2019-го вдруг не выяснилось, что у него есть задолженность: уже налоговики штраф насчитали, а приставы грозятся машинку арестовать.

Пенсионер всполошился, поехал в ИФНС № 29 по г. Москве. Тут-то его и огорошили. Извините, гражданин, три года назад вы забыли уплатить 2658 рублей. И теперь набежали пени. Но пенсионер оказался запасливым и выложил на стол все платёжки за последние 10 лет, чем очень озадачил сотрудников ИФНС. Прошёл месяц сверки всех платежей, и по итогу налоговик радостно констатировал: извините, дорогой налогоплательщик, но все ваши платёжки — это ерунда.

Действительно, три года назад вы оплатили те самые две тысячи, но просто мы вам прислали в официальном извещении неверные реквизиты. Вы должны платить по реквизитам ИФНС № 29, а мы по ошибке указали ИФНС № 31. За ошибку мы, конечно, извиняемся, но теперь вам придётся заплатить ещё раз. На вопросы пенсионера, почему это вскрылось только сейчас и почему он должен оплачивать повторно, сотрудники ИФНС № 29 ответили, что его дело платить, а не права качать. Мол, давай-ка, папаша, оплати всё, что мы требуем, а после иди в ИФНС № 31 и выясняй, чего это они не вернули ошибочный налоговый платёж. И напоследок добавили, что та ошибка в извещении была не единственной и сам налог подсчитан с ошибкой, в результате чего вы вообще заплатили в бюджет на 890,39 рубля больше, чем требуется. Но денег, конечно, никто не вернёт, потому что раз попавшее в бюджет из него выйти не может.

Пенсионер побрёл в ИФНС № 31, где ему весьма вежливо сообщили, что у них вся отчётность сведена три года назад, если у него есть какие-либо вопросы, то следует обращаться в налоговую по своему адресу постоянной регистрации, то есть в ИФНС № 29, а уж та должна сама обращаться по внутриведомственным каналам. В общем, отфутболили. И пока две налоговые инспекции делят уже оплаченный налог, у пенсионера растёт штраф: всё-таки второй раз отдать четверть своей пенсии нелегко. А я ещё раз напоминаю: проверяйте любые платежи, которые вы делаете по присланным вам платёжкам ФНС. Ведь это с олигархов что-то требовать может быть накладно и грустно, а вот с пенсионеров так даже радостно! Ну что может сделать пенсионер — только отдать последнее, чтобы исправить ошибки самих же чиновников.