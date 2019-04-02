На радость бюджету. Минфин хочет ввести 5 новых налогов

Первый налог — утилизационный
Разовый платёж от производителя или владельца авто. Базовая ставка — 20 000 руб. для легковых и 150 тыс. руб. для прочих авто
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Второй налог. Курортный, или гостиничный
Сейчас 50 руб./чел. платят туристы на российских курортах. В виде налога его будут платить владельцы отелей — и уже 100 руб./чел.
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Третий налог. Экологический
Экологический сбор платят любые производители. Размер зависит от количества мусора и отходов, которое вырабатывает предприятие
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Четвёртый налог. Мобильный
Для обслуживания "пакета Яровой" операторы отчисляют 1,2% доходов в виде сбора. Налог предлагают установить на том же уровне
Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов
Пятый налог. Транспортный
Это плата за пользование федеральными дорогами для грузовиков свыше 12 тонн. Сейчас это 1,91 руб./км. А станет 3,73 руб./км
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Сейчас все эти выплаты существуют в виде сборов или неналоговых платежей
Основная разница — в ответственности. За уклонение от уплаты налогов — уголовное наказание. В случае со сборами такой меры нет
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Бизнес выступил резко против новых налогов
На съезде РСПП бизнесмены призвали не спешить с этим вопросом. Вопрос обсуждают в правительстве. Решение ещё не принято
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К чему может привести введение новых налогов?
В конечном итоге налоговые издержки предприниматели переложат на потребителей. Проще говоря, вырастут цены
Фото © РИА Новости/Виталий Аньков
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