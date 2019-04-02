На радость бюджету. Минфин хочет ввести 5 новых налогов

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На радость бюджету. Минфин хочет ввести 5 новых налогов

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Фото © РИА Новости/Виталий Аньков

Соответствующее предложение Минфин опубликовал вечером 1 апреля. Разбираем на карточках, что это за налоги.

Первый налог — утилизационный

Разовый платёж от производителя или владельца авто. Базовая ставка — 20 000 руб. для легковых и 150 тыс. руб. для прочих авто

Фото © Pexels

Второй налог. Курортный, или гостиничный

Сейчас 50 руб./чел. платят туристы на российских курортах. В виде налога его будут платить владельцы отелей — и уже 100 руб./чел.

Фото © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Третий налог. Экологический

Экологический сбор платят любые производители. Размер зависит от количества мусора и отходов, которое вырабатывает предприятие

Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Четвёртый налог. Мобильный

Для обслуживания "пакета Яровой" операторы отчисляют 1,2% доходов в виде сбора. Налог предлагают установить на том же уровне

Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов

Пятый налог. Транспортный

Это плата за пользование федеральными дорогами для грузовиков свыше 12 тонн. Сейчас это 1,91 руб./км. А станет 3,73 руб./км

Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Сейчас все эти выплаты существуют в виде сборов или неналоговых платежей

Основная разница — в ответственности. За уклонение от уплаты налогов — уголовное наказание. В случае со сборами такой меры нет

Фото © РИА Новости/Сергей Пятаков

Бизнес выступил резко против новых налогов

На съезде РСПП бизнесмены призвали не спешить с этим вопросом. Вопрос обсуждают в правительстве. Решение ещё не принято

Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

К чему может привести введение новых налогов?

В конечном итоге налоговые издержки предприниматели переложат на потребителей. Проще говоря, вырастут цены

Фото © РИА Новости/Виталий Аньков

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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