Репетиторы, няни, массажисты. Самозанятых обязали платить государству

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о самозанятых. Теперь россиян, работающих на себя, обложат налогом. Кто будет платить и за что — разбираемся на карточках.

Самозанятые граждане — те, кто работает на себя, без начальника Например, уборщицы, торговцы в соцсетях, мастера по ремонту, фотографы, арендодатели жилья. Самозанятых в России от 10% до 30% Законопроект обязывает самозанятых зарегистрироваться в налоговой Также вводит налог 4% для физических лиц и 6% — для юридических. Порог дохода — 2,4 млн рублей в год, или 200 тысяч в месяц Закон экспериментальный — до 2028 года Его тестируют в четырёх регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан У закона есть бонусы. Зарегистрировавшихся освободят от уплаты НДС и НДФЛ При регистрации на счёт самозанятых граждан поступит 10 тысяч рублей налогового вычета Но есть и минусы. Тех, кто утаит свой доход, будут штрафовать Сумма штрафа — 20% от сокрытой суммы, но не менее 1000 рублей. Отчитываться о доходах нужно будет ежемесячно Государство хочет вывести самозанятых из тени. И пополнить бюджет на 600 млрд Это вторая попытка узаконить фриланс. Первая провалилась: к сентябрю 2018 года зарегистрировались в ФНС лишь 2149 самозанятых