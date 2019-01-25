Наоми Кэмпбелл отложила пенсию, показав в "голом платье", кто главный на подиуме

48-летняя британская супермодель участвовала в показе Valentino на Неделе моды в Париже и с лёгкостью завладела вниманием аудитории, появившись на подиуме в очень смелом образе.

Темнокожая красавица, над которой, похоже, невластен возраст, предстала перед зрителями в пышном чёрном платье с оборками и прозрачным верхом, которое полностью открывало голую грудь модели. И такие снимки сложно оставить без блюра.

Похоже, после намёков о "выходе на пенсию" на благотворительном шоу Fashion For Relief в Каннах в прошлом году Наоми снова доказала, что ей рано прощаться с миром моды.

Не знаю, как долго ещё я смогу дефилировать, прошло 32 года. <...> Для меня это честь... Мне бы хотелось, чтобы молодое поколение продолжало заниматься этим, а я смотрела в качестве зрителя Наоми Кэмпбелл

Снимки величественной манекенщицы и ролик с её дефиле быстро разлетелись по Сети с восторженными комментариями. А подиум вместе с ней в этот раз также разделили 17-летняя Кайя Гербер и 36-летняя Наталья Водянова.

От неё захватывает дух misscaution