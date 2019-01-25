Наоми Кэмпбелл отложила пенсию, показав в "голом платье", кто главный на подиуме

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Наоми Кэмпбелл отложила пенсию, показав в "голом платье", кто главный на подиуме

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Фото: instagram/justcelebs_

48-летняя британская супермодель участвовала в показе Valentino на Неделе моды в Париже и с лёгкостью завладела вниманием аудитории, появившись на подиуме в очень смелом образе.

Темнокожая красавица, над которой, похоже, невластен возраст, предстала перед зрителями в пышном чёрном платье с оборками и прозрачным верхом, которое полностью открывало голую грудь модели. И такие снимки сложно оставить без блюра.

<p>Фото instagram/<a href="https://www.instagram.com/irenestyling/" target="_blank"><strong>irenestyling</strong></a></p>

Похоже, после намёков о "выходе на пенсию" на благотворительном шоу Fashion For Relief в Каннах в прошлом году Наоми снова доказала, что ей рано прощаться с миром моды.

Не знаю, как долго ещё я смогу дефилировать, прошло 32 года. <...> Для меня это честь... Мне бы хотелось, чтобы молодое поколение продолжало заниматься этим, а я смотрела в качестве зрителя

Наоми Кэмпбелл

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/justcelebs_/" target="_blank"><strong>justcelebs_</strong></a></p>

Снимки величественной манекенщицы и ролик с её дефиле быстро разлетелись по Сети с восторженными комментариями. А подиум вместе с ней в этот раз также разделили 17-летняя Кайя Гербер и 36-летняя Наталья Водянова.

От неё захватывает дух

misscaution

<p>Наталья Водянова. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/bazaaruk/" target="_blank"><strong>bazaaruk</strong></a></p>

Просто потрясающая и великолепная

sarahbijouxbijoux

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