Маньяк, жующий волосы молодым девушкам в лифтах, попал на видео

23-летний житель Тайваня по имени Чжун сделал вид, что в причёске девушки запутался паук, и предложил его снять, но вместо этого стал обнюхивать и жевать её волосы. Происходящее зафиксировали установленные в лифте камеры видеонаблюдения, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл 7 ноября в уезде Юньлинь провинции Тайвань. На кадрах видно, что в какой-то момент девушка понимает, что происходит, но боится противостоять незнакомцу в лифте.

Вырвавшись на свободу, жертва извращенца рассказала о случившемся своему молодому человеку, и тот сразу же обратился к охранникам здания. Чжуна задержали в его собственной квартире и доставили в полицию. Вскоре выяснилось, что утром того же дня он совершил аналогичное нападение на другую девушку.

Теперь извращенец находится под стражей, и полиция ищет других женщин, пострадавших от его действий. Какое наказание грозит мужчине, пока не сообщается.