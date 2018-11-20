Грабитель попытался отнять телефон у девушки, которая занимается джиу-джитсу

Предполагаемый грабитель со своим приятелем подъехал на мотоцикле к 22-летней Сабрине Лейт и сказал, чтобы она отдала ему свой телефон, пишет Metro. Но парень не ожидал, что девушка сможет дать такой отпор, и вскоре о помощи надо было просить уже ему. Инцидент попал на камеру.

Девушка находилась неподалёку от своего дома в Манаусе, Бразилия, когда на неё попытались напасть. 18-летний парень решил отобрать у Сабрины телефон, но у девушки были другие планы. Она не только не испугалась, но и отказала грабителю в его "просьбе" и погналась за ним, когда тот попытался бежать.

Когда бразильянка настигла неудавшегося воришку, она использовала несколько приёмов, которые выучила на занятиях джиу-джитсу. Их девушка посещает уже четыре года. В итоге парень оказался на земле с дикими криками — Сабрина напугала его, что может сломать ему руку. К этому времени вокруг собрались люди и стали снимать происходящее. Девушка удерживала несостоявшегося грабителя около 20 минут, пока не приехали полицейские.

После Сабрина рассказала, что она увидела, что у парней не было оружия, поэтому решила дать отпор. Иначе ситуация могла развиваться совсем по-другому.