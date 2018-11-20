Очевидец снял, как отморозок наносит женщине-офицеру удар ногой в прыжке

Женщина едва не упала под колёса автобуса, пока местные жители просто наблюдали за разворачивающейся битвой.

Очевидцы сняли ужасающий момент, когда двоих полицейских жестоко избили на улице южного Лондона. На кадрах с мобильного телефона, размещённых в Twitter, видно, как двое преступников наносят удары женщине-офицеру и её коллеге, пока остальные люди спокойно проходят мимо, сообщает Daily Mail.

Женщина пытается помочь коллеге, однако в этот момент её с разбегу ударяет другой нападавший. В результате она чуть не попала под колёса автобуса. Причём мужчина, который снимал это видео, в это время сидел в машине и слушал музыку, даже не подумав о том, чтобы помочь. В конце концов стражам правопорядка удаётся совладать с преступниками.

Видео выложили в Twitter с подписью "Южный Лондон ночью... Лол". Одному из нападавших было 20 лет. Его арестовали по обвинению в нападении на полицейского и вождении без прав. Двое других подозреваемых всё ещё находятся на свободе.