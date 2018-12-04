Клиент массажного салона потребовал интима, а когда ему отказали, достал молоток

Происходящее зафиксировали установленные в салоне камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как клиент размахивает молотком и угрожает работнице заведения.
Сообщается, что мужчина получил оплаченный массаж ног, но этого ему показалось мало, и он попытался доплатить за интим. Работница салона отказалась предоставлять такие услуги, чем привела мужчину в ярость. Он потребовал вернуть деньги за массаж, а затем начал избивать женщину.
До сих пор не известно, сколько денег из копилки мужчина унёс с собой. В настоящий момент буйного клиента разыскивает полиция.
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