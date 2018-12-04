Клиент массажного салона потребовал интима, а когда ему отказали, достал молоток

Клиент одного из массажных салонов Нью-Йорка избил 55-летнюю работницу, которая отказала ему в интиме. Затем мужчина разбил стоящую на столе копилку, забрал деньги и скрылся, сообщает Daily Mail.

Происходящее зафиксировали установленные в салоне камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как клиент размахивает молотком и угрожает работнице заведения.

Сообщается, что мужчина получил оплаченный массаж ног, но этого ему показалось мало, и он попытался доплатить за интим. Работница салона отказалась предоставлять такие услуги, чем привела мужчину в ярость. Он потребовал вернуть деньги за массаж, а затем начал избивать женщину.

До сих пор не известно, сколько денег из копилки мужчина унёс с собой. В настоящий момент буйного клиента разыскивает полиция.