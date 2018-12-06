Врачи борются за жизнь отца четырёх детей, которому в уличной драке отрезали уши

Хирурги уже провели 14-часовую операцию, и сейчас мужчина подключён к аппарату жизнеобеспечения.

Врачи борются за жизнь отца четверых детей, которому отрезали уши в ходе уличной драки в Ланкашире, Англия. 42-летний Саджед Шоудри находится в коме, после того как на него и его 24-летнего сына напали на улице. У мужчины диагностировали серьёзное повреждение правого лёгкого, а также кровоизлияние в мозг, сообщает The Sun.

Врачи провели 14-часовую операцию по восстановлению ушей пострадавшего, использовав для этого кожу с его ног. Сейчас Саджед не может самостоятельно дышать и подключён к аппарату жизнеобеспечения. Примечательно, что нападение произошло на улице, где находится дом мужчины.

Я не могу описать, что я чувствую. Я живу на этой улице уже 15 лет и никогда не видела ничего подобного. Мой папа в тяжёлом состоянии, и мы не знаем, что будет дальше Дочь Саджеда

Сын Саджеда также находится в больнице с серьёзными ранами на лице и повреждённой кистью. Полиции удалось арестовать нападавших, и в скором времени они предстанут перед судом.