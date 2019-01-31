15-летняя девушка спасла мать от её безумного бывшего, бросившись под нож

36-летняя Беата Карчнакова пришла в ужас, когда в её дом вломился бывший любовник Сафет Гасанович, вооружённый ножом. На помощь женщине пришла её 15-летняя дочь, которая отважно бросилась на обидчика матери, рассказывает The Sun.

Беата Карчнакова находилась в своём доме в Дерби вместе с двумя дочерьми, когда туда вломился Сафет Гасанович. Мужчина набросился на бывшую любовницу с ножом, а когда та закричала и попыталась убежать, стал преследовать её по дому.

На помощь Беате пришла её пятнадцатилетняя дочь. Девушка бросила в нападающего обогреватель, а затем встала перед матерью, чтобы закрыть её своим телом. Она позволила Сафету ударить себя ножом, но не дала ему приблизиться к матери. Поступок девушки так ошеломил мужчину, что он остановился и согласился выпить кофе вместе с жертвами.

Тем временем няня младшей дочери Беаты услышала шум и вызвала полицию. Увидев полицейские огни, Сафет Гасанович вновь набросился на Беату, но на этот раз его остановили офицеры, которые вломились в дом через окно.

В результате нападения Беата Карчнакова получила порезы на руках, шее, голове и ногах. Но женщина убеждена, что отделалась малой кровью — если бы не дочь, бывший любовник наверняка её убил. Судью Джонатана Беннетта так поразила отвага девушки, что он рекомендовал вручить ей Премию шерифа в размере 500 фунтов.

Сам Сафет Гасанович был приговорён к 10 годам и 8 месяцам тюрьмы за тяжкие телесные повреждения.