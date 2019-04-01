Муж избил жену и побрил налысо, когда она отказалась танцевать для его друзей

Оказавшись на грани отчаяния, 22-летняя Асма Азиз из Лахора, Пакистан, записала небольшой ролик в соцсети, рассказав о своей беде. Эта история вызвала большой отклик в Сети и виновные наконец-то понесли наказание, пишет The Sun.

По словам Асмы, её муж Миан Файсал начал поднимать на неё руку уже через полгода после их свадьбы. Но ещё никогда он не избивал её так сильно. Девушка рассказала, что муж часто приглашал в гости друзей и устраивал вечеринки, а Асма, как хорошая хозяйка, должна была их развлекать. В этот раз муж потребовал, чтобы Асма станцевала с его друзьями. Но она отказалась, и Миан пришёл в ярость.

Вместе с друзьями он сорвал с девушки одежду и избил её железной трубой. А потом, пока один из мужчин прижимал Асму за шею к полу, муж обрил её налысо и сжег волосы. Асме не могла сбежать — ей пришлось бы оставить трёх детей от первого замужества. Девушка обратилась в больницу и полицию, но её нигде не приняли, потому что у Асмы не было денег.

В итоге доведённая до отчаяния сирота решила обратиться к людям с просьбой о помощи. Она записала ролик, в котором рассказала о случившемся, и он быстро распространился в Сети. После этого полиция наконец-то арестовала мужа Асмы и одного из его друзей.