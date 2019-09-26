Камера сняла, как хозяин дома голыми руками одолел четырёх грабителей с оружием

У 35-летнего Асифа Али был деловой разговор по телефону, когда он услышал, что его собака грозно на кого-то лает. Мужчина пошёл посмотреть, что случилось, и увиденное потребовало от него немало мужества.

Бизнесмен в сфере недвижимости, державший к тому же собственный магазинчик одежды. В роковой вечер они вместе с женой находились дома, когда Асиф пошёл на странные звуки и нарвался на банду грабителей из четырёх человек, пишет Manchester Evening News.

По словам Али, сначала он увидел человека, одетого в чёрное, который сразу же его ударил. Завязалась драка, а потом ворвался ещё один преступник. На кадрах, снятых камерой наблюдения, можно видеть, насколько яростно сражается бизнесмен. Парень потом рассказал, что он действовал инстинктивно и изо всех сил пытался защитить свою 30-летнюю жену Шарлотту, которая была на втором этаже. Напуганная девушка тоже попала на видео.

Он ударил меня, и мы стали бороться. Затем вошёл второй человек, и мне показалось, что он хотел подняться наверх, где находилась моя жена. Я не мог этого допустить Асиф Али

Али удалось почти вытолкать налётчиков во двор. Но один из них достал отвёртку, и на мужчину посыпались угрозы убийства. Тогда парень побежал на кухню и схватил ножи. Только тогда ему окончательно удалось отбиться от грабителей. По словам Али, преступники знали, что хозяева дома: горел свет, у ворот стояли машины, двери оказались не заперты. Очевидно, вооружённые нападавшие были готовы к тому, чтобы встретиться с жильцами лицом к лицу. И, если бы не храбрость и удача Асифа, история могла закончиться куда печальнее.