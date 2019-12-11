В Санкт-Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю курсантку из-за внешности

Вечером 9 декабря Катя с подругами забежала в кофейню, чтобы попросить о помощи, однако они не успели вызвать охрану.

Семеро мужчин пристали к девушкам, когда те гуляли по Лиговскому проспекту. Они стали обзывать их из-за внешнего вида и начали распускать руки, рассказала одна из подруг Алина, пишет "Бумага".

Они начали оскорблять нас в грубой форме из-за того, что у девочек своеобразный вид. Начались обзывания типа "Вы что, лесбиянки?" Подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы Алина

Девушки забежали в кафе, и одна из них попыталась достать перцовый баллончик, за что получила удар в лицо. 18-летняя Катя, курсантка Государственного университета морского и речного флота, хотела заступиться за подругу, отмечает телеграм-канал "Mash на Мойке". И тогда на неё набросились всей толпой, несколько раз ударили по лицу, виску и голове. Затем мужчины сбежали.

Я поворачиваюсь, говорю: "Что вы делаете?" И после этого ничего не помню. Как рассказали, мне прилетело два удара в лицо Катя

В итоге Катя очнулась только в скорой, у неё диагностировали сотрясение мозга без травматических изменений и зашили губу. Сначала девушку тошнило, её сознание и речь путались, но постепенно она стала приходить в себя и смогла сама рассказать о произошедшем. Позже подруга сообщила в "Твиттере", что Екатерина написала заявление в полицию прямо в больнице.