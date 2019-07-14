Пляски на костях. Любимый генерал Наполеона найден под танцплощадкой в Смоленске

Фото © Facebook / Пьер Малиновский / 360tv.ru

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Во время Отечественной войны 1812 года под Смоленском погиб генерал Гюден — один из ближайших друзей Наполеона Бонапарта, отважнейший генерал. Его похоронили, но могила долгое время считалась утерянной. Всё изменилось в июле этого года, когда останки дивизионного генерала, погибшего 207 лет назад, нашли в центральном парке Смоленска.

Пляски на костях

<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4.JPG" target="_blank">Wikipedia</a></p>

В центре Смоленска раньше стояла военная крепость. Но её снесли и построили там Центральный парк культуры и отдыха "Лопатинский сад". В центре парка ещё в советское время соорудили танцплощадку, где летними вечерами собирались десятки пар. Танцы были и медленные, и зажигательные. Место было очень популярным.

По странному стечению обстоятельств, построили эту основательную танцплощадку прямо над тем местом, где в далёком 1812 году был похоронен выдающийся военачальник армии Наполеона Бонапарта.

Долгие годы археологи исследовали окраины Смоленска. Они сверяли исторические труды и мемуары французских полководцев, чтобы отыскать то место, где летом 1812 года был похоронен Сезар Шарль Этьен Гюден де ля Саблонньер, или, проще, генерал Гюден.

Археологи из Франции и России не раз приступали к поиску. Опираясь на воспоминания, они знали место — но примерно. Они раскапывали разные участки в Смоленске, постепенно сужая круг поиска. Но каждый раз промахивались, не находя того, что искали. Удача улыбнулась им только в этот раз. Специалисты учли предыдущие изыскания и предположили место захоронения, хотя стопроцентной уверенности не было до последнего момента.

Любимый генерал Бонапарта

<p>Фото © Public Domain</p>

Генерал Гюден с детства знал Наполеона, был его близким другом. Они вместе учились в военной академии. И всю жизнь Гюден сопровождал Бонапарта. Кроме того, Гюден был одним из самых удачливых и талантливых полководцев в европейских кампаниях. Удача отвернулась от него только в России. Гюден преследовал отходившие от Смоленска русские войска. Здесь случилось сражение у Валутиной горы, которое обернулось первым крупным поражением доселе непобедимой армии Наполеона. Гюден стал первым французским генералом, погибшим на русской земле.

Первый же залп русских пушек — и ядро оторвало Гюдену ногу. Вторая нога была повреждена. Ранение оказалось смертельным. По словам очевидцев, генерал умер на руках у Наполеона. Позже Гюдену устроили пышные похороны. Однако они были необычными: Гюдена хоронили без орденов и не в мундире — их отвезли в Париж.

В столицу Франции доставили и сердце отважного генерала. Сердце полководца поместили в саркофаг и захоронили на кладбище "Пер-Лашез" в гробнице той пехотной дивизии, которой командовал герой. Последней данью уважения Гюдену стали пушки. Двадцать повреждённых в бою орудий уложили вокруг могилы генерала таким образом, чтобы они образовали звезду. Французская армия ушла, а могила генерала исчезла на двести лет.

Возвращение домой

Французские археологи практически уверены, что найденные останки принадлежат Гюдену. Об этом свидетельствует и возраст захоронения, а также тот факт, что найденный археологами скелет — без одной ноги. А вот стволы орудий, выложенные вокруг могилы в форме звезды, не сохранились. По-видимому, их растащили, причём давно. Однако специалисты заметили вмятины, и они подтверждают, что орудия в том месте действительно были.

Остаётся ещё одно важное дело — генетическая экспертиза. В Париже проживает родственник генерала Гюдена. И он согласился вылететь в Москву для проведения анализа.

Находку уже сейчас называют сенсационной. Спустя два века генерал Гюден вернётся домой, где его останки обещают захоронить с государственными почестями.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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