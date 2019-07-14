Пляски на костях. Любимый генерал Наполеона найден под танцплощадкой в Смоленске

Во время Отечественной войны 1812 года под Смоленском погиб генерал Гюден — один из ближайших друзей Наполеона Бонапарта, отважнейший генерал. Его похоронили, но могила долгое время считалась утерянной. Всё изменилось в июле этого года, когда останки дивизионного генерала, погибшего 207 лет назад, нашли в центральном парке Смоленска.

Пляски на костях

В центре Смоленска раньше стояла военная крепость. Но её снесли и построили там Центральный парк культуры и отдыха "Лопатинский сад". В центре парка ещё в советское время соорудили танцплощадку, где летними вечерами собирались десятки пар. Танцы были и медленные, и зажигательные. Место было очень популярным.

По странному стечению обстоятельств, построили эту основательную танцплощадку прямо над тем местом, где в далёком 1812 году был похоронен выдающийся военачальник армии Наполеона Бонапарта.

Долгие годы археологи исследовали окраины Смоленска. Они сверяли исторические труды и мемуары французских полководцев, чтобы отыскать то место, где летом 1812 года был похоронен Сезар Шарль Этьен Гюден де ля Саблонньер, или, проще, генерал Гюден.

Археологи из Франции и России не раз приступали к поиску. Опираясь на воспоминания, они знали место — но примерно. Они раскапывали разные участки в Смоленске, постепенно сужая круг поиска. Но каждый раз промахивались, не находя того, что искали. Удача улыбнулась им только в этот раз. Специалисты учли предыдущие изыскания и предположили место захоронения, хотя стопроцентной уверенности не было до последнего момента.

Любимый генерал Бонапарта

Генерал Гюден с детства знал Наполеона, был его близким другом. Они вместе учились в военной академии. И всю жизнь Гюден сопровождал Бонапарта. Кроме того, Гюден был одним из самых удачливых и талантливых полководцев в европейских кампаниях. Удача отвернулась от него только в России. Гюден преследовал отходившие от Смоленска русские войска. Здесь случилось сражение у Валутиной горы, которое обернулось первым крупным поражением доселе непобедимой армии Наполеона. Гюден стал первым французским генералом, погибшим на русской земле.

Первый же залп русских пушек — и ядро оторвало Гюдену ногу. Вторая нога была повреждена. Ранение оказалось смертельным. По словам очевидцев, генерал умер на руках у Наполеона. Позже Гюдену устроили пышные похороны. Однако они были необычными: Гюдена хоронили без орденов и не в мундире — их отвезли в Париж.

В столицу Франции доставили и сердце отважного генерала. Сердце полководца поместили в саркофаг и захоронили на кладбище "Пер-Лашез" в гробнице той пехотной дивизии, которой командовал герой. Последней данью уважения Гюдену стали пушки. Двадцать повреждённых в бою орудий уложили вокруг могилы генерала таким образом, чтобы они образовали звезду. Французская армия ушла, а могила генерала исчезла на двести лет.

Возвращение домой

The joint team of 🇫🇷 &🇷🇺 archeologists found remains of human body in #Smolensk central park. All the evindence points at General Gudin de La Sablonière , but DNA-testing will shed light on the matter. #LopatinskyGarden 🏞@Russia pic.twitter.com/CVNBRC5T6e — Smolensk_live (@Smolensk_live) 9 июля 2019 г.

Французские археологи практически уверены, что найденные останки принадлежат Гюдену. Об этом свидетельствует и возраст захоронения, а также тот факт, что найденный археологами скелет — без одной ноги. А вот стволы орудий, выложенные вокруг могилы в форме звезды, не сохранились. По-видимому, их растащили, причём давно. Однако специалисты заметили вмятины, и они подтверждают, что орудия в том месте действительно были.

Остаётся ещё одно важное дело — генетическая экспертиза. В Париже проживает родственник генерала Гюдена. И он согласился вылететь в Москву для проведения анализа.

Находку уже сейчас называют сенсационной. Спустя два века генерал Гюден вернётся домой, где его останки обещают захоронить с государственными почестями.