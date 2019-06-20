"Газпром нефть" нашла нарвалов в Арктике

Учёные обнаружили 30 редких краснокнижных китов в акватории архипелага Новая Земля.

В порт Архангельска из экспедиции "Трансарктика-2019" возвратилось научно-исследовательское судно "Михаил Сомов". Группа учёных в течение четырёх недель работала в акватории архипелага Новая Земля в рамках проекта "Нарвал. Легенда Арктики".

Нарвалы — это редкий вид китообразных. Ввиду малочисленности нарвал занесён в Красную книгу. Сколько всего нарвалов в мире, как он ведёт себя в среде обитания, как размножается, куда перемещается — точно не известно. "Трансарктика-2019" — это первое в истории комплексное исследование этих краснокнижных китов.

Организатором экспедиции стала компания "Газпром нефть". По данным пресс-службы, исследователи собрали уникальные данные об ареале обитания и популяции нарвалов в водах российской части Ледовитого океана. Программа дальнейшего изучения этого редкого вида морских животных на основе полученной информации рассчитана на срок до 2022 года.

Учёные уверены, что исследования, проводимые по составленной ими программе, позволят дать объективную оценку состоянию популяции нарвала в западной части российского Заполярья, определить численность животных и границы их обитания и сформировать на основе добытых данных программу сохранения этого редкого вида китов и среды, в которой они живут.

В ходе наблюдений с воздуха учёными была зафиксирована группа нарвалов численностью более 30 единиц. В стае были как самцы, так и самки с детёнышами. Специалисты-ихтиологи настроены оптимистично: акватория северной части архипелага (у островов Карла-Александра и Джексона), где были обнаружены киты, может быть избрана нарвалами в качестве места воспроизводства популяции. Так ли это и насколько быстро может увеличиваться поголовье нарвалов в Арктике высоких широт, покажут новые экспедиции, готовящиеся по программе.

— Полученные результаты ещё предстоит обработать и осмыслить, но уже сейчас можно сказать, что собран очень ценный научный материал. Надеемся, что нам удастся ответить на вопросы о среде обитания нарвалов, других морских млекопитающих и птиц в условиях меняющегося климата Арктики, — сказал научный руководитель проекта "Нарвал. Легенда Арктики" Дмитрий Глазов.

Проект "Нарвал. Легенда Арктики" был представлен 27 апреля 2018 года руководителем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым. Изучение нарвалов является составной частью глобального экологического проекта "Время Арктики", запущенного "Газпром нефтью". Работая в северных широтах по своей основной специализации (газо- и нефтеразведке и разработке найденных месторождений), компания считает себя ответственной за сохранение экологического баланса в регионе и защиту его животного мира.

В настоящий момент "Газпром нефть" осуществляет реализацию нескольких важных экологических инициатив за Полярным кругом. На платформе "Приразломная" используются технологии так называемого нулевого сброса, благодаря которым полностью исключено попадание промышленных и бытовых отходов в океан.

При строительстве зданий вблизи месторождений компания уделяет большое внимание технологиям, предотвращающим оттаивание грунтов вечной мерзлоты. При проектировании нефтепроводов учитываются сложившиеся в тундре маршруты миграции оленей.

"Газпром нефть" также занимается воспроизводством промысловой рыбы: за последние три года компания выпустила в Обь-Иртышский бассейн более 43 млн мальков муксуна, пеляди и других видов рыб.

Кроме того, компания реализует также и социальные программы поддержки малочисленных коренных народов Севера.

Что касается технической части проекта "Время Арктики", то в его рамках разрабатываются Новопортовское месторождение (полуостров Ямал), Мессояхское месторождение (Тазовский район Ямало-Ненецкого национального округа), а также Приразломное месторождение (Печорское море) — единственное на настоящий момент на арктическом шельфе России, где добыча уже ведётся.

Ещё в январе нынешнего года "Андрей Вилькицкий" и "Александр Санников" (ледоколы нового поколения, построенные по заказу "Газпром нефти") начали круглогодичное сопровождение отгружаемого в Заполярье чёрного золота — от терминала "Ворота Арктики" до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе. Доля добычи арктической нефти в общем объёме добываемого компанией сырья уже превышает 20%.