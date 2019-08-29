Наргиз раскрыла, что за девушка на самом деле стоит за всеми решениями Фадеева

В начале августа СМИ и соцсети потрясла новость — хорошие друзья и коллеги Наргиз и Макс Фадеев больше не будут работать вместе. Сейчас, когда шум поутих, певица дала интервью и рассказала, как всё происходило, в красках.

Недавно на YouTube-канале "А поговорить?" появилось видео с 47-летней звездой, которая ответила на несколько провокационных вопросов. Главным из них оказался, конечно же, конфликт с продюсером Максом Фадеевым. Певица всё интервью не стеснялась в выражениях, но была очень сдержанна в отношении бывшего коллеги и не сказала про него ни одного плохого слова.

Наргиз рассказала, что в лейбле к ней относились отвратительно: гоняли из одного маленького города в другой, одни гастроли перетекали в другие. Их организацией никто не занимался, певица тратила свои деньги, а в итоге получала копейки. Но это всё объяснилось просто — во всём виновата прима лейбла MALFA.

В лейбле рулит всем другой человек. Её все слушаются, и она там может сворачивать горы. Будет так, как сказала она, и никак по-другому Наргиз Закирова

Певица отметила, что Фадеев — творческий человек, поэтому немного наивный. Ольга Серябкина вертит им как хочет, поэтому и дорогие гастроли достаются ей, и съёмки клипов с "феррари", и тексты для своих песен может писать только она. Наргиз заявила, что из-за давления Серябкиной от лейбла ушли такие молодые и талантливые звёзды, как Юлия Савичева и Кристина Кошелева.

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