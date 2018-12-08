Самый разыскиваемый наркобарон полностью изменил лицо, но его узнали по голосу

Колумбийский наркобарон Хуан Карлос Рамирес Абадия признался, что перенёс множество пластических операций, чтобы избежать ареста. Мужчине долгое время удавалось водить полицию за нос, но его всё-таки опознали — по голосу, который остался прежним, сообщает Mirror.

Наркобарон Хуан Карлос Рамирес Абадия был задержан в пригороде бразильского города Сан-Паулу. Глава Картеля Северной долины был одним из самых разыскиваемых преступников в мире. За информацию о его местонахождении американское Управление по борьбе с распространением наркотиков обещало пять миллионов долларов. И всё-таки долгие годы мужчине удавалось скрываться от правосудия.

Как признался Абадия, он полностью преобразовал свою внешность с помощью пластических операций.Чтобы избежать ареста, мужчина изменил челюсть, скулы, глаза, рот, уши и нос. Опознать его по старым фотографиям стало просто невозможно, но мужчина всё равно старался не покидать убежища, управляя наркоимперией дистанционно. И всё-таки полиция вышла на след наркобарона, когда тот совершил телефонный звонок: его голос, в отличие от лица, остался неизменным.

После ареста в Бразилии преступник был экстрадирован в США. Он признал себя виновным в торговле наркотиками и организации множества заказных убийств. Мужчина приговорён к тридцати годам лишения свободы.