Скульптор в знак протеста установил возле аптеки памятник героиновой ложке

После ареста художника монумент убрали, но позднее власти засомневались в корыстных целях творца и, скорее всего, разрешат ему оставить ложку на площади.

В Коннектикуте, США, бостонский художник и скульптор Доменик Эспозито установил возле фармацевтической компании Purdue Pharma огромную героиновую ложку. Монумент весом больше 300 килограммов препятствовал движению автомобилей, да и сама установка скульптуры была незаконной.

Эспозито забрали в участок, а скульптуру оперативно демонтировали. Скульптор объяснил полицейским, что Purdue Pharma производит легальные опиаты и таким образом способствует росту числа наркозависимых людей.

Для Доминика Эспозито наркотики — больная тема. Его брат Дэнни страдал героиновой зависимостью. Он со слезами на глазах вспоминает, как вся его семья боролась за жизнь одного её члена.

Многие семьи борются с наркотической зависимостью. В нашей это длилось 14 лет. Это был ужас, и не хочется никому такого желать. Размер моей скульптуры говорит о масштабах опиоидной эпидемии в нашей стране Доминик Эспозито

После заявления скульптора власти решили не уничтожать арт-объект и сейчас решают, можно ли вернуть его на место — под окна фармацевтической компании и аптеки.