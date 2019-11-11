Наркоман, который ненавидел себя, стал невероятным красавцем всего за 6 месяцев

39-летний Мэтт Элленголд из Лондона справился со своей зависимостью от наркотиков. Однако эта борьба далась нелегко — во время выздоровления он набрал не один десяток килограммов. И на этот раз ему пришлось сражаться с лишним весом.

Наркотики и алкоголь вошли в жизнь Мэтта ещё в подростковом возрасте. К 20 годам он уже регулярно употреблял. Анализируя своё прошлое, англичанин признаёт, что это было ответной реакцией на проблемы с самооценкой. К счастью, в 30 лет он решил взяться за свою жизнь.

Борьба с наркотиками шла постепенно и успешно. Вот только на смену старым пагубным привычкам пришли новые. Заедая стресс, Мэтт сильно набрал в весе, что заставило его снова себя ненавидеть.

Продолжать так дальше Мэтт не мог, поэтому он пошёл в фитнес-клуб, чтобы добиться тела своей мечты: красивого и, главное, здорового.

До начала тренировок я очень сомневался в своих силах. Сомневался, смогу ли. Совсем в себя не верил, но сейчас — другое дело. Раньше я ложился спать и надеялся, что больше не проснусь. Теперь по вечерам я уже предвкушаю новый день Мэтт Элленголд

Мэтту понадобилось всего полгода, чтобы сбросить 28 килограммов, пишет The Sun. Конечно, было нелегко, но мужчина приложил все силы, чтобы добиться своей цели. Он изменил диету и старался не пропускать тренировки. Результат не заставил себя ждать.

Тренировки и диета систематизировали мою жизнь и дисциплинировали её. Теперь я могу контролировать всё то, что я вкладываю в своё тело Мэтт Элленголд

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