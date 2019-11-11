Наркоман, который ненавидел себя, стал невероятным красавцем всего за 6 месяцев

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Фото © Ultimate Performance

39-летний Мэтт Элленголд из Лондона справился со своей зависимостью от наркотиков. Однако эта борьба далась нелегко — во время выздоровления он набрал не один десяток килограммов. И на этот раз ему пришлось сражаться с лишним весом.

Наркотики и алкоголь вошли в жизнь Мэтта ещё в подростковом возрасте. К 20 годам он уже регулярно употреблял. Анализируя своё прошлое, англичанин признаёт, что это было ответной реакцией на проблемы с самооценкой. К счастью, в 30 лет он решил взяться за свою жизнь.

<p>Фото © Matthew Ellengold</p>

Борьба с наркотиками шла постепенно и успешно. Вот только на смену старым пагубным привычкам пришли новые. Заедая стресс, Мэтт сильно набрал в весе, что заставило его снова себя ненавидеть.

Продолжать так дальше Мэтт не мог, поэтому он пошёл в фитнес-клуб, чтобы добиться тела своей мечты: красивого и, главное, здорового.

До начала тренировок я очень сомневался в своих силах. Сомневался, смогу ли. Совсем в себя не верил, но сейчас — другое дело. Раньше я ложился спать и надеялся, что больше не проснусь. Теперь по вечерам я уже предвкушаю новый день

Мэтт Элленголд

<p>Фото © Ultimate Performance</p>

Мэтту понадобилось всего полгода, чтобы сбросить 28 килограммов, пишет The Sun. Конечно, было нелегко, но мужчина приложил все силы, чтобы добиться своей цели. Он изменил диету и старался не пропускать тренировки. Результат не заставил себя ждать.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/By6QMkDAkYm/" target="_blank">matt_ellengold</a></p>

Тренировки и диета систематизировали мою жизнь и дисциплинировали её. Теперь я могу контролировать всё то, что я вкладываю в своё тело

Мэтт Элленголд

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