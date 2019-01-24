Полицейские сняли, как в Сыктывкаре парень пытался порубить их на куски тесаком

В Сети появилось видео задержания 27-летнего жителя Сыктывкара. На кадрах неадекватный мужчина бросается на полицейских с тесаком, а затем пытается убежать по улице.

Как сообщает сайт регионального управления СКР, полицию вызвали соседи, которые пожаловались на неадекватное поведение героя ролика. В обоснованности жалоб стражи порядка смогли убедиться на собственном опыте: мужчина стал размахивать огромным ножом и попытался зарезать одного из полицейских. Видео, снятое на нательную камеру, было опубликовано телеграм-каналом "Следак шепнул".

В настоящий момент мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. При обыске в его квартире были обнаружены наркотические вещества. Мужчина признал свою вину, дело в отношении него направлено в суд.