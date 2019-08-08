Супруги выложили пугающее фото, как они выглядели до отказа от наркотиков

30-летний Брент Уолкер из Теннесси (США) познакомился со своей будущей женой Эшли ещё в 2012 году, причём весьма оригинальным способом. Он был её поставщиком наркотиков. Теперь супруги уже не употребляют три года и помогают другим людям с зависимостью.

Интересоваться запрещёнными веществами Брент начал ещё в юности, и его всё устраивало. Он не мог представить, что когда-нибудь начнёт вести трезвую жизнь, как все остальные скучные люди. Вместе с Эшли они сходились и расходились несколько раз — парень был молод и хотел свободы, пишет Daily Mail.

Так прошло четыре года — и в декабре 2016-го пара решила пожениться. Но новую жизнь они хотели начать с чистого листа — в прямом смысле. Из-за старого образа жизни будущие супруги не могли купить себе дом и вернуть своих детей от прошлых отношений — троих у Брента и двоих у Эшли. Пара обратилась в реабилитационный центр, где им смогли помочь.

Это совсем нелегко. Но стоит только продержаться первый год, как начинаешь понимать, что дальше только лучше и лучше Эшли Уолкер

Пост в "Фейсбуке", в котором Брент поделился историей их семьи, набрал 203 тыс. лайков и 143 тыс. репостов. В личные сообщения к мужчине постучалось уже больше ста человек, которые попросили о помощи на пути к здоровой жизни. Брент признался, что именно этого они с Эшли и добивались и он несказанно рад, что у них вышло вдохновить кого-то на такое решение.

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