Полицейские показали, как изменилась девушка, которую они спасли от наркотиков

28

Фото © Facebook / West Midlands Police

36-летняя Кэролайн Бэст полжизни крепко сидела на сильных наркотиках. Мало того, она постоянно оказывалась в тюрьме за магазинные кражи — ведь как-то нужно же было зарабатывать на запрещённые вещества. Но теперь всё изменилось.

Недавно полиция Уэст-Мидлендса, Великобритания, поделилась в "Фейсбуке" вдохновляющей историей. Всего год назад жизнь Кэролайн Бэст грозила трагично оборваться, но теперь женщина здорова и полна сил. Кэролайн 15 лет принимала наркотики и была хорошо известна местным констеблям. Не успевала она отсидеть срок за кражу, как снова попадала в тюрьму, пишет Daily Star.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/westmidlandspolice/" target="_blank">West Midlands Police</a> и Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100009149835067" target="_blank">Caroline Best</a></p>

С таким образом жизни никто не был удивлён, когда у Кэролайн врачи обнаружили сердечную недостаточность. Но ничем помочь женщине они не могли, пока она не откажется от наркотиков. На помощь Кэролайн пришёл констебль Стюарт Тугуд, который записал её на местную реабилитационную программу.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/westmidlandspolice/" target="_blank">West Midlands Police</a></p>

И вот прошёл год с тех пор, как Кэролайн смогла завязать с наркотиками. Проблемы с сердцем ушли сами собой — даже не пришлось делать операцию. Сейчас женщина старается наверстать упущенное и помочь таким же закоренелым наркоманам-преступникам, каким была она.

<p>Кэролайн с сестрой. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100009149835067" target="_blank">Caroline Best</a></p>

Я безмерно благодарна Стюарту Тугуду за то, что теперь я полноценный член общества. За то, что увидел, как я не справляюсь сама, и помог мне. Я живое доказательство того, что каждый может восстановиться

Кэролайн Бэст

Парень кардинально изменился, бросив наркотики, на которые подсел ещё в детстве

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×