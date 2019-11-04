Отец стал чемпионом по боксу, но 4 года назад его было не узнать из-за алкоголя

Из-за наркотиков и алкоголя 37-летний Йен Мэддокс из Чешира, Англия, потерял жену и двоих детей. От него отвернулась мать, его выгнали с работы и из квартиры. Парень в прямом смысле достиг дна, но смог остановиться и начать всё заново.

Йен с 11 лет начал употреблять лёгкие наркотики, попав в плохую компанию. Мальчика постоянно обижали из-за проблем со слухом, но дедушке удалось остановить травлю, когда он записал внука на бокс. Йен долгое время занимался спортом, но принимать препараты и пить не прекращал, а потом не заметил, как всё стало только хуже, пишет Daily Mail.

Я пришёл на встречу анонимных алкоголиков, и там рассказывали, как они потеряли всё, как живут на улице и побираются, чтобы хватило на дешёвую выпивку. Я понимал, что мне далеко до них, а значит, я не алкоголик. Как я ошибался Йен Мэддокс

В 2011 году из-за постоянных запоев его уволили, а затем жена, не выдержав, забрала детей и ушла к родителям. Йен перебрался к маме, но и та не смогла приютить его надолго — ей было больно смотреть на такого сына. Он попал в ночлежку, а затем на улицу. Там ему предложили наркотик посильнее, и Йен уже почти согласился, когда другой бездомный сказал: "Зачем ты это делаешь? Лучше подумай о своих детях".

Он занял денег, чтобы попасть в клинику. И так в 2015 году началась долгая дорога Йена к трезвости. Несколько раз он срывался, но возвращался на верный путь. Йен возобновил занятия боксом и принял участие в чемпионате ради шутки, но неожиданно для всех — и в первую очередь для себя — выиграл. Сейчас Йен живёт вместе со своей семьёй и стремится помогать другим, показывая своим примером, что всегда можно остановиться и всё исправить.

Парень кардинально изменился, бросив наркотики, на которые подсел ещё в детстве