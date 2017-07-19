Треть россиян считают, что живут среди наркоманов

Как стало известно Лайфу, Федеральная служба охраны (ФСО) провела опрос россиян на тему наркомании. Участниками стали более 47 тысяч человек, охвачены были все регионы страны. Как выяснилось, 31% граждан считают, что уровень распространения наркомании в их регионе "высокий" или "очень высокий". Больше всего, как видно на графике, эта проблема беспокоит жителей Сибири.

Если говорить о конкретных регионах, то больше всего по поводу наркомании переживают жители Свердловской и Омской областей (49% и 48% соответственно считают уровень высоким и очень высоким). В Чукотском автономном округе и Чечне, напротив, люди наименее обеспокоены этой проблемой (1% и 6% соответственно считают уровень высоким или очень высоким).

В анкете ФСО были также вопросы о том, насколько эффективно власти (региональные чиновники и правоохранительные органы) борются с наркоманией. Оценки оказались неоднозначны. Так, 26% опрошенных считают, что власти в их регионе эффективно борются с проблемой, а другие 26% — что неэффективно. Хуже всего оценили работу властей по этому направлению жители Сибири.

Больше половины опрошенных считают, что главная причина распространения наркотиков — влияние окружения ("влияние дурной компании"). А больше трети назвали в числе причин "отсутствие кружков" и "кризис морали".

— Высокий уровень наркомании в Омской и Свердловской областях можно объяснить тем, что эти регионы находятся ближе к Таджикистану, Афганистану и Китаю, откуда идут наркотики (разных типов), — сказал врач-нарколог Алексей Казанцев. — Чечня, а уж тем более Чукотка находятся значительно дальше.

Он добавил, что если говорить о юге России, то во многих регионах наркоманию сдерживают "строгие мусульманские устои".

Как сообщалось, в марте 2017 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что в России 640 тысяч наркоманов.