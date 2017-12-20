Полицейский вдохновился сериалом "Во все тяжкие" и организовал наркосеть

36-летний полицейский из Манчестера Дэниел Эймсон возглавил банду наркоторговцев, вдохновившись главным героем сериала "Во все тяжкие" Уолтером Уайтом.

Дэниел Эймсон служил в полиции Большого Манчестера, но в 2007 году он попал в ДТП и три месяца провёл в инвалидном кресле. За это время, как сейчас уверяют его бывшие коллеги, Эймсон ушёл в глубокую депрессию, которая изменила его. Тем не менее внешне он старался никак не выделяться и вскоре вернулся на службу. Теперь всё было иначе: он стал видеть во всех врагов и про себя ненавидел руководство за то, что ему не поручают крупных операций.

Сейчас уже ясно, что в тот момент Эймсон начал вынашивать какой-то план. Его жена вспоминает, что он открыто восхищался главным героем сериала "Во все тяжкие" Уолтером Уайтом, говорил о том, что именно так и нужно жить!

Вскоре он вместе с родственником нашёл приятелей, с которыми создал ферму по выращиванию марихуаны (для производства метамфетамина у него не хватило знаний). Производство травы коп прикрывал законной деятельностью, объясняя всем, что его бизнес — производство печатной продукции и аренда помещений.

При этом Эймсон ловко использовал конфискованные водительские права для аренды двух помещений. Владелец документов даже не подозревал о том, что на его имя где-то снято помещение. Как бы то ни было, схема работала и приносила плоды. Он заметно обогатился и стал баловать свою красавицу-жену. Адвокатам удалось доказать, что она была не в курсе того, чем занимался её муж.

Наркосеть работала несколько лет. Долгое время полицейские не могли понять, кто стоит во главе этой группы. Дилеров как будто кто-то вовремя предупреждал об облавах. Когда силовики поняли, что в их стане завёлся "крот", они запустили дезинформацию, и этот приём сработал. Пока наркодилеры ожидали рейда в одном месте, полицейские провели обыски в нужном помещении. Они нашли 160 ростков марихуаны на сумму в £84,5 тыс. (6,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).

В доме Эймсона они нашли высокотехнологичную систему безопасности и большое число наличных. На видеозаписях, которые архивировал сам главарь, они обнаружили кадры, где он ходит в футболке с изображением Хайзенберга (прозвище, которое было у главного героя сериала Уолтера Уайта), который по сюжету также вёл двойную жизнь.

Тем не менее Эймсон настаивал на том, что он не копировал чью-то жизнь, и вообще отрицал вину даже тогда, когда были вскрыты все явки и пароли. Как бы то ни было, судье хватило доказательств, чтобы признать вину Дэниеля. Его уволили из полиции, и теперь ему грозит тюремный срок.

Кроме Эймсона были обвинены его зять Ричард Грэди, Майкл Хаттон, 48-летний Кристофер Кинг, Хусейн Мозаем и Джордж Паркинсон. Всех их защищают высококлассные адвокаты, которые всячески препятствуют следствию. Правоохранители считают, что у Эймсона и его подельников скопилось огромное число наличных, которые и позволяют ему выкручиваться до поры до времени...