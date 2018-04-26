В Испании накрыли крупнейшую в Европе партию кокаина, спрятанного в бананах

В испанском порту Альхесирас полиция арестовала 1080 коробок с бананами, в которых было спрятано почти 9 тонн кокаина. Груз доставляло колумбийское судно, которое, как сообщает Daily Mail, собиралось доставить крупную партию в разные уголки Европы.

В ходе операции были задержаны шесть человек — трое в испанском городе Малага, двое в Лионе, Франция, и ещё один в испанском Альхесирасе. Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо заявил, что изъятая партия является самой крупной в истории наркоторговли в Испании.

В грузовом контейнере нашли рекордное для Европы количество кокаина. Удалось арестовать шесть человек — во Франции и Испании Хуан Игнасио Зойдо

По оценкам экспертов, примерная стоимость изъятого наркотика составляет примерно 400 миллионов фунтов. Совсем недавно в Нидерландах также были задержаны контрабандисты, которые пытались привезти из Колумбии около четырёх тонн кокаина.