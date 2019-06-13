Эти жуткие фото показывают, как жизнь учительницы переломилась из-за наркотиков

Эти шокирующие фотографии показывают, насколько губительно воздействие наркотиков. Бывшая учительница и красивая мать превратилась в воровку с пустыми глазами.

Казалось, что у 36-летней Эленор Проктор было всё в жизни: любимый человек, две красивые дочери и успешный бизнес в сфере образования. Но в течение последних пятнадцати лет Эленор употребляла запрещённые вещества, и теперь её вряд ли можно узнать, сообщает Daily Mail.

В прошлом году Эленор рассталась со своим гражданским мужем, а после познакомилась с осуждённым грабителем Патриком Николсоном. Именно он и подтолкнул женщину к тому, чтобы она стала воровкой ради наркотиков.

Эленор окончила престижный университет в Западном Йоркшире, а после создала собственный бизнес, где подготавливала образовательные учреждения к государственным инспекциям. Совсем недавно она делилась в "Фейсбуке" счастливыми фотографиями с дочками во время их совместного отдыха за границей. Тогда женщина активно боролась со своей зависимостью.

Это не я. Я не грабитель. Я потеряла всё за буквально неделю. Я просто потеряла контроль над собой. Нам было это необходимо, иначе мы просто бы умерли Эленор Проктор

На прошлой неделе Эленор приговорили к четырём годам тюрьмы. Вместе со своим подельником она грабила дома пожилых людей недалеко от Манчестера.