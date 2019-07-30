Полицейские показали на фото, как наркотики состарили лицо преступницы в 53 года

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Фото © Facebook / Lindsey Graham

Глубокие морщины и впалые щёки — это лишь внешние изменения, но хватит и их, чтобы проиллюстрировать последствия злоупотребления психотропными веществами.

На официальной странице полиции Хамберсайда, Англия, в "Фейсбуке" была опубликована фотография 53-летней женщины, арестованной за преступления, связанные с наркотиками. Однако пользователи не смогли поверить в указанный возраст: выглядела правонарушительница намного старше.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/humberbeat/photos/a.159960057397575/2544414735618750/?type=3&theater" target="_blank">Humberside Police</a></p>

Мне 64 и я ещё молодо выгляжу по сравнению с ней. Похоже, она — урок того, как злоупотребление психотропными веществами может повлиять на вашу кожу?

Пользователь Facebook

Будем надеяться, что некоторые молодые люди посмотрят на неё и осознают, какими могут быть результаты употребления наркотиков помимо разрушенных семей

Пользователь Facebook

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1778513965703240&set=pb.100006339607531.-2207520000.1564402244.&type=3&theater" target="_blank">Lindsey Graham</a></p>

Преждевременное старение кожи, добавляющее десятилетия к возрасту, — это лишь одно из множества последствий употребления тяжёлых наркотических средств. Также это может привести к повреждению почек, печени и костного мозга.

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