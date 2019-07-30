Полицейские показали на фото, как наркотики состарили лицо преступницы в 53 года

На официальной странице полиции Хамберсайда, Англия, в "Фейсбуке" была опубликована фотография 53-летней женщины, арестованной за преступления, связанные с наркотиками. Однако пользователи не смогли поверить в указанный возраст: выглядела правонарушительница намного старше.
Мне 64 и я ещё молодо выгляжу по сравнению с ней. Похоже, она — урок того, как злоупотребление психотропными веществами может повлиять на вашу кожу?
Пользователь Facebook
Будем надеяться, что некоторые молодые люди посмотрят на неё и осознают, какими могут быть результаты употребления наркотиков помимо разрушенных семей
Пользователь Facebook
Преждевременное старение кожи, добавляющее десятилетия к возрасту, — это лишь одно из множества последствий употребления тяжёлых наркотических средств. Также это может привести к повреждению почек, печени и костного мозга.
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