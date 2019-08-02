Врачи показали, что кокаин сотворил с мозгом пациента, шокировав снимками МРТ

Медики из Мсиды, Мальта, обследовали 45-летнего мужчину, пожелавшего оставаться неназванным. Повреждения мозговой ткани были слишком серьёзными, но бедняге повезло и он выжил.

Состоянием мужчины впервые озаботились его родители, они и добились госпитализации сына. Врачи не могли понять, что не так с пациентом — он плохо реагировал на вопросы, не выполнял команды и совсем не шёл навстречу специалистам. Заподозрив инфекцию, медики прописали определённые препараты, но пациенту лучше не становилось.

Сделав МРТ, врачи диагностировали у мужчины прогрессивную лейкоэнцефалопатию, вызванную злоупотреблением наркотиками. Через пару дней пациент впал в кому, но специалисты сдаваться не стали. Дело в том, что наркотик начал разрушать клетки мозга, что, конечно же, повлияло на когнитивные функции мужчины, пишет Daily Mail.

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На протяжении всего лечения врачи делали снимки мозга пациента, чтобы отслеживать прогресс. Белые пятна на фото — мёртвые клетки мозга, которые позже смогли восстановиться. Пациент пришёл в себя и стал вести себя более адекватно. Но даже спустя год на коре его головного мозга можно заметить шрамы, и полностью прийти в себя мужчина так и не смог.

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