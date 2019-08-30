Блогера, который хвастался пачками денег и шикарными авто, посадили на 17,5 года

22-летний Уайатт Пасек из Калифорнии, США, набрал в "Инстаграме" 11 тыс. подписчиков, которым рассказывал, как стать таким же успешным, как и он. Остаётся надеяться, что его советам последовали немногие.

Блогер, известный под ником Oxygod, под каждым своим постом не уставал повторять, как его потрясающее стратегическое мышление позволило ему добиться таких результатов. Парень подкреплял свои слова пачками денег, разбросанных повсюду, роскошными машинами и симпатичными девушками, пишет Lad Bible.

Но оказалось, что секрет успеха Пасека куда проще — блогер просто продавал поддельное обезболивающее. В незаконной лаборатории он вместе с двумя сообщниками наполнял таблетки фентанилом — анальгетиком, который сильнее морфия в 80–100 раз. Когда полицейские накрыли подпольное производство, то конфисковали около 100 тыс. капсул обезболивающего.

С учётом того факта, что это уже четвёртое преступление Пасека, связанное с наркотиками, парня осудили на 17,5 года. В этот раз к распространению запрещённых веществ добавились ещё и производство, незаконное хранение оружия и отмывание денег.

Всегда верьте в себя, даже если другие считают, что это глупо. Жизнь всегда ответит вам на ваши труды. Насколько вы вложитесь, столько и получите Уайатт Пасек

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