Девушка притворилась беременной, чтобы провезти 4 кг наркотиков на животе

Раскрыть операцию удалось лишь из-за малой оплошности: у соучастника контрабандистки обнаружили два пакета с марихуаной. И таможенники задержали обоих подозреваемых.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич опубликовала в "Твиттере" фото контрабандистов с богатой фантазией. По словам чиновницы, пара пыталась провезти несколько килограммов наркотиков, большая часть из которых была спрятана в "животе" девушки, пишет Lad Bible.

При помощи крахмальной пасты та создала шар, в который поместила 15 пакетов с марихуаной весом в 4,1 кг. Пару задержали возле аргентинской границы с Чили. Судя по всему, контрабандисты намеревались перевезти наркотики из Мендосы в город Санта-Круз, Боливия, через Патагонию.

Но таможенники при досмотре обнаружили у попутчика девушки два пакета с марихуаной. Поэтому было решено проверить и "будущую маму". Контрабандисты задержаны, их имена и возраст не разглашаются в интересах следствия.

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