Он может остановить гильотину! В Facebook высмеяли наркоторговца с огромной шеей

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Он может остановить гильотину! В Facebook высмеяли наркоторговца с огромной шеей

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31-летний Чарльз Дион Макдауэлл был арестован во Флориде по обвинению в хранении, изготовлении и торговле наркотиками. Полицейские выложили его фото в "Фейсбуке", и пользователи бурно отреагировали на снимок из-за необычайно широкой шеи парня.

За сутки фотография обвиняемого собрала больше 200 тысяч комментариев и сотни тысяч репостов.

<p>Фото: facebook.com/OfficialECSO</p>

Они арестовали большой палец

Fernando Alejandro Rios

Вот что бывает, когда виагра застряла в горле

Tom Driscoll

Что это за фильтр в Snapchat?

Dallas Payne

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Это не шея. Просто у его плеч есть чердак

Grant Jones

Единственный человек, который может остановить гильотину

Richard Martinez

Если он выйдет из тюрьмы и увидит эти фотографии, то может стать и убийцей

Krissy Alice

Отметим, что парня арестовывают уже не в первый раз, на старых снимках из полиции он выглядит не менее комично.

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Сейчас Чарльз Дион Макдауэлл находится в окружной тюрьме Эскамбии и сможет выйти оттуда лишь под залог в 57 тысяч долларов.

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