Он может остановить гильотину! В Facebook высмеяли наркоторговца с огромной шеей

За сутки фотография обвиняемого собрала больше 200 тысяч комментариев и сотни тысяч репостов.
Они арестовали большой палец
Fernando Alejandro Rios
Вот что бывает, когда виагра застряла в горле
Tom Driscoll
Что это за фильтр в Snapchat?
Dallas Payne
Это не шея. Просто у его плеч есть чердак
Grant Jones
Единственный человек, который может остановить гильотину
Richard Martinez
Если он выйдет из тюрьмы и увидит эти фотографии, то может стать и убийцей
Krissy Alice
Отметим, что парня арестовывают уже не в первый раз, на старых снимках из полиции он выглядит не менее комично.
Сейчас Чарльз Дион Макдауэлл находится в окружной тюрьме Эскамбии и сможет выйти оттуда лишь под залог в 57 тысяч долларов.
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