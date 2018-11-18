Он может остановить гильотину! В Facebook высмеяли наркоторговца с огромной шеей

31-летний Чарльз Дион Макдауэлл был арестован во Флориде по обвинению в хранении, изготовлении и торговле наркотиками. Полицейские выложили его фото в "Фейсбуке", и пользователи бурно отреагировали на снимок из-за необычайно широкой шеи парня.

За сутки фотография обвиняемого собрала больше 200 тысяч комментариев и сотни тысяч репостов.

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Если он выйдет из тюрьмы и увидит эти фотографии, то может стать и убийцей Krissy Alice

Отметим, что парня арестовывают уже не в первый раз, на старых снимках из полиции он выглядит не менее комично.

Сейчас Чарльз Дион Макдауэлл находится в окружной тюрьме Эскамбии и сможет выйти оттуда лишь под залог в 57 тысяч долларов.