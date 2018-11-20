Наркодилер, на вечеринке которого погибла порноактриса, избежал тюрьмы

Порноактриса и звезда реалити-шоу Эйми Спенсер погибла в Брайтоне, выпав из окна во время вечеринки, которую устроил Даниэль Льюис. Полицейские сперва задержали мужчину по подозрению в убийстве, а затем выяснили, что он уже долгое время торгует наркотиками, сообщает Daily Mail.

27-летняя порноактриса Эйми Спенсер умерла через неделю после вечеринки, устроенной Даниэлем Льюисом. Девушка выпала из окна и получила множественные травмы. Её срочно доставили в больницу, однако медики не сумели ей помочь. Отметим, что в крови девушки были обнаружены наркотики.

По подозрению в убийстве Эйми был арестован организатор вечеринки, который открыл полиции дверь абсолютно голым и при этом вспотевшим. Позже следствие установило, что смерть девушки была несчастным случаем, однако у следователей появились новые вопросы к Даниэлю. Во время расследования выяснилось, что мужчина торговал наркотиками.

Оказалось, что Даниэль Льюис долгое время покупал наркотики в Даркнете и занимался их распространением. Так он заработал больше 20 тысяч фунтов стерлингов, а в его доме были обнаружены запрещённые вещества стоимостью ещё 15 тысяч.

В суде мужчина не стал отрицать очевидных фактов и признался, что именно он угостил Эйми коктейлем из наркотиков. Судья учёл добровольное признание Льюиса, а также его желание изменить жизнь — парень бросил наркотики и начал работать в сфере благотворительности. В результате Даниэля приговорили к двум годам условно и 300 часам неоплачиваемой работы.

Впрочем, такое мягкое наказание для наркоторговца вызвало возмущение общественности Великобритании. Существует вероятность, что приговор будет обжалован.