Девушка пошла на свидание с сайта знакомств, теперь её останки ищут по мусоркам

7 ноября в Испании после свидания с сайта знакомств пропала 25-летняя Марта Кальво Бурон. Её тело расчленили и спрятали в мусорных контейнерах района.

Осенью Марта познакомилась на сайте знакомств с 37-летним Хорхе Игнасио Пальма. Именно после встречи с ним девушка исчезла.

Когда Марта шла на свидание, в мерах предосторожности она отправила маме свою точную геопозицию. Поэтому детективы знали, где пропала девушка. Хорхе, в чьём доме проходила встреча, стал главным подозреваемым.

Во время расследования мужчина настаивал на том, что он не убивал Марту. По его версии, девушка случайно погибла во время секс-игр под действием наркотиков. Однако признался, что он действительно расчленил тело девушки и спрятал останки в близлежащих мусорных баках.

Полиция сразу обыскала все контейнеры в районе и приостановила работу мусороперерабатывающего завода, чтобы найти части тела девушки.

Несмотря на показания Хорхе, представитель Правительства Валенсии заявил, что Марта умерла насильственной смертью. На каких основаниях был сделан этот вывод, неясно, ведь останки девушки так и не были найдены.

Полиция сообщает, что у Хорхе уже были проблемы с законом. В 2008 году его посадили за незаконный оборот наркотиков и хранение девяти килограммов кокаина. Кроме того, в апреле 2019-го полицейские обнаружили, что он был последним клиентом проститутки, которая умерла прямо в номере мотеля, сообщает The Sun.

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