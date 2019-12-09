Девушка пошла на свидание с сайта знакомств, теперь её останки ищут по мусоркам

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Коллаж © LIFE. Фото © Twitter/AbreCesar23; MarisolGaldon

7 ноября в Испании после свидания с сайта знакомств пропала 25-летняя Марта Кальво Бурон. Её тело расчленили и спрятали в мусорных контейнерах района.

Осенью Марта познакомилась на сайте знакомств с 37-летним Хорхе Игнасио Пальма. Именно после встречи с ним девушка исчезла.

Когда Марта шла на свидание, в мерах предосторожности она отправила маме свою точную геопозицию. Поэтому детективы знали, где пропала девушка. Хорхе, в чьём доме проходила встреча, стал главным подозреваемым.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/AbreCesar23/status/1202193243754172418" target="_blank">AbreCesar23</a></p>

Во время расследования мужчина настаивал на том, что он не убивал Марту. По его версии, девушка случайно погибла во время секс-игр под действием наркотиков. Однако признался, что он действительно расчленил тело девушки и спрятал останки в близлежащих мусорных баках.

Полиция сразу обыскала все контейнеры в районе и приостановила работу мусороперерабатывающего завода, чтобы найти части тела девушки.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/MarisolGaldon/status/1202222449196183556" target="_blank">MarisolGaldon</a></p>

Несмотря на показания Хорхе, представитель Правительства Валенсии заявил, что Марта умерла насильственной смертью. На каких основаниях был сделан этот вывод, неясно, ведь останки девушки так и не были найдены.

Полиция сообщает, что у Хорхе уже были проблемы с законом. В 2008 году его посадили за незаконный оборот наркотиков и хранение девяти килограммов кокаина. Кроме того, в апреле 2019-го полицейские обнаружили, что он был последним клиентом проститутки, которая умерла прямо в номере мотеля, сообщает The Sun.

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