Житель Австралии напугал весь Facebook, поделившись фото паука, похожего на суши

В своём посте парень объяснил, что нашёл странного паука возле дома и решил узнать, не опасен ли он. Или, учитывая то, что речь идёт об Австралии, не слишком ли опасен он. Комментаторы ничего полезного сказать не смогли, но мнение своё выразить всё же решили, сообщает Unilad.
Я сперва подумал, что это кусочек суши
Пользователь "Фейсбука"
Похоже на зефиринку
Пользователь "Фейсбука"
Именно так и выглядит то, что отрыгнул пасхальный кролик или собака? Ой фу...
Пользователь "Фейсбука"
Друг, лучше бы тебе теперь сжечь дом
Пользователь "Фейсбука"
Но позже обнаружилось, что это Ordgarius magnificus, или же великолепный паук. На самом деле он не плохой: для человека паук не только безопасен, но и полезен — он живёт в саду и питается вредителями. Особенностью его является не только причудливый вид, но и отсутствие паутины. Паучок строит коконы из липкого клея, на него же приманивая запахом различных насекомых.
- Популярные
- По времени