Через 650 лет Россия вымрет. Шокирующая статистика рождаемости

Счётная палата России бьёт тревогу — четвёртый год подряд население страны сокращается. Смертность значительно превышает рождаемость. Так, за 2018 год естественная убыль населения составила почти 225 тысяч человек. А только за половину 2019 года смертность превзошла рождаемость на 219 тысяч человек.

Если опираться на эти данные и не поменять ситуацию, такими темпами население России исчезнет полностью через 653 года. Данные Росстата — не менее тревожные, чем у Счётной палаты. Мы нарисовали наглядную инфографику, где видно, как менялось население страны за последние годы и какие прогнозы дают российские и зарубежные эксперты.