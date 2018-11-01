Оргия внутренних дел. Как уфимские офицеры полиции превратились в насильников

В ночь с 29 на 30 октября в Уфе произошло чудовищное в своей абсурдности преступление. По данным следствия, трое офицеров изнасиловали свою коллегу прямо в отделении. На утро 23-летняя дознаватель обратилась в Следственный комитет. Девушка, которая, к слову, является дочерью высокопоставленного силовика, намерена идти до конца и посадить насильников в погонах.

На данный момент следствие установило, что вечером 29 октября три друга — начальник полиции Уфимского района, начальник Кармаскалинского района и руководитель Отдела по вопросам миграции УМВД — решили отдохнуть прямо на рабочем месте и устроили застолье в здании управления по вопросам миграции. В какой-то момент мужчинам стало скучно, и они решили пригласить на праздник представительниц прекрасного пола.

Выбор пал на эффектную 23-летнюю сотрудницу отдела дознания, которая лишь недавно устроилась в полицию. Девушку пригласили в кабинет якобы по рабочим вопросам и уже на месте предложили присоединиться к застолью. Та не стала спорить со старшими по званию и согласилась выпить вместе с ними. Мужчины быстро напоили подчинённую, и вскоре та практически отключилась. Пьяные полицейские воспользовались состоянием девушки и всю ночь насиловали её прямо в отделении.

Чья-то дочь

На утро дознаватель отправилась в Следственный комитет и написала заявление. Выяснилось, что девушка является дочерью высокопоставленного работника силового подразделения МВД Республики Башкортостан. Причём все сотрудники отделения об этом знали.

Важно не кто отец пострадавшей, а кто её изнасиловал. Даже если все участники этого дела работают в одной отрасли, это усугубляет вину напавших Из заявления уфимского отделения Росгвардии

Кто такие

Расследованием занялась группа лучших специалистов Управления собственной безопасности МВД России. Подозреваемые были задержаны. Ими оказались 51-летний подполковник Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник Салават Галиев и 34-летний майор Павел Яромчук, который и организовал застолье. По некотором данным, последний — примерный семьянин и приверженец ЗОЖ — сразу же согласился сотрудничать со следствием и пока проходит по делу как свидетель.

Оперативно-разыскной частью собственной безопасности МВД по РБ предварительно установлена возможная причастность к преступлению начальника территориального органа внутренних дел на районном уровне и двух сотрудников полиции Из заявления пресс-службы ведомства

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Совершение насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц". Меру пресечения для подозреваемых в ближайшее время установит суд. Жертве изнасилования оказывают помощь профессиональные психологи. Вернётся ли она к работе в полиции — пока неизвестно.

Глас народа

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на ситуацию. Разумеется, большинство из них осудили насильников, однако нашлись и те, кто встал на их сторону.

Очень жаль, что такое происходит, сил больше девушке поскорее всё это преодолеть Ренат Кадыров

Похоже, начальник и раньше не раз вызывал девушку "на доклад" , но групповухи она не стерпела Владимир Семашко