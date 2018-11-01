Оргия внутренних дел. Как уфимские офицеры полиции превратились в насильников

На данный момент следствие установило, что вечером 29 октября три друга — начальник полиции Уфимского района, начальник Кармаскалинского района и руководитель Отдела по вопросам миграции УМВД — решили отдохнуть прямо на рабочем месте и устроили застолье в здании управления по вопросам миграции. В какой-то момент мужчинам стало скучно, и они решили пригласить на праздник представительниц прекрасного пола.
Выбор пал на эффектную 23-летнюю сотрудницу отдела дознания, которая лишь недавно устроилась в полицию. Девушку пригласили в кабинет якобы по рабочим вопросам и уже на месте предложили присоединиться к застолью. Та не стала спорить со старшими по званию и согласилась выпить вместе с ними. Мужчины быстро напоили подчинённую, и вскоре та практически отключилась. Пьяные полицейские воспользовались состоянием девушки и всю ночь насиловали её прямо в отделении.
Чья-то дочь
На утро дознаватель отправилась в Следственный комитет и написала заявление. Выяснилось, что девушка является дочерью высокопоставленного работника силового подразделения МВД Республики Башкортостан. Причём все сотрудники отделения об этом знали.
Важно не кто отец пострадавшей, а кто её изнасиловал. Даже если все участники этого дела работают в одной отрасли, это усугубляет вину напавших
Из заявления уфимского отделения Росгвардии
Кто такие
Расследованием занялась группа лучших специалистов Управления собственной безопасности МВД России. Подозреваемые были задержаны. Ими оказались 51-летний подполковник Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник Салават Галиев и 34-летний майор Павел Яромчук, который и организовал застолье. По некотором данным, последний — примерный семьянин и приверженец ЗОЖ — сразу же согласился сотрудничать со следствием и пока проходит по делу как свидетель.
Оперативно-разыскной частью собственной безопасности МВД по РБ предварительно установлена возможная причастность к преступлению начальника территориального органа внутренних дел на районном уровне и двух сотрудников полиции
Из заявления пресс-службы ведомства
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Совершение насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц". Меру пресечения для подозреваемых в ближайшее время установит суд. Жертве изнасилования оказывают помощь профессиональные психологи. Вернётся ли она к работе в полиции — пока неизвестно.
Глас народа
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на ситуацию. Разумеется, большинство из них осудили насильников, однако нашлись и те, кто встал на их сторону.
Очень жаль, что такое происходит, сил больше девушке поскорее всё это преодолеть
Ренат Кадыров
Похоже, начальник и раньше не раз вызывал девушку "на доклад" , но групповухи она не стерпела
Владимир Семашко
Девушку жалко. Но как она оказалась ночью в компании этих лиц? Они с разных районов. Значит, не дежурили, а просто бухали. И как они, зная, чья она родственница, решились на такое? Они не могли не знать. Вообще жуть какая-то. Вопросов много
Моника Геллер
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