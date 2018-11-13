Изнасиловики! Девушку-дознавателя из Уфы вынудили раскрыть мерзкие подробности

По словам жертвы, бывшие полицейские предложили ей сначала выпить, после чего избили и поочерёдно изнасиловали.

Дело об изнасиловании 23-летней девушки-дознователя в Уфе стало одним из самых шокирующих дел за последний месяц. По версии следствия, трое бывших полицейских напоили свою коллегу и воспользовались её беспомощным состоянием. Сама жертва рассказала, что мужчины избили её и сорвали одежду, сообщает "КП-Уфа".

В тот злополучный вечер девушка приехала в отдел по вопросам миграции по приглашению офицеров, которые прямо за рабочим местом устроили застолье. Жертву быстро напоили, после чего избили и поочерёдно изнасиловали.

Также неустановленные лица в указанных времени и месте, действуя поочерёдно, против её воли и желания, ввели ей в ротовую полость <…>, совершив тем самым иные насильственные действия сексуального характера Постановление о возбуждении уголовного дела

Пострадавшая вышла из отделения полиции только в пять утра, после чего сразу обратилась за помощью.

В нападении подозревают трёх человек: 50-летнего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, 51-летнего начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое подозреваемых задержаны и уволены из МВД.