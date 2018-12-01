"Я забеременела в 15 лет, и теперь насильник хочет воспитывать моего сына"

Заключённому позволили видеться с ребёнком, который появился на свет в результате изнасилования.

В 15 лет Сэмми Вудхаус стала жертвой изнасилования, в результате которого забеременела. Несмотря на пережитый ужас и ранний возраст, девушка всё равно приняла решение родить ребёнка. 43-летний Аршид Хусейн, главарь преступной группировки в Ротереме, Англия, не был указан в свидетельстве о рождении, у него не было никаких родительских прав. Сейчас мужчина отбывает 35-летний срок в тюрьме, но даже оттуда он смог добраться до Сэмми, сообщает Daily Mail.

Заключённый обратился к городским властям, и те сообщили, что у него есть право видеть сына. При том что жертвами Аршида помимо Сэмми стали ещё девять девушек, одной из которых было 11 лет.

Мне — как жертве изнасилования — сказали, что у него тоже есть права. Но что насчёт моих прав? То что они сделали — это принесли насильнику на тарелочке моего ребёнка Сэмми Вудхаус

Сэмми активно борется за изменение закона, согласно которому осуждённые могут контактировать со своими детьми, которые появились на свет в результате изнасилования.

Эта история обо мне, о моём сыне и мужчине, который изнасиловал меня... И городской совет предложил ему подать заявление на родительские права. И это происходит по всей стране! Сэмми Вудхаус

Хусейн не стал контактировать с ребёнком, но решение властей вызвало возмущение в обществе. Сейчас Министерство юстиции расследует вопрос, была ли это ошибка социальных работников или законодательной системы.