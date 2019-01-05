Мама зарезала нападавшего, когда он насиловал её дочь, и чудом избежала тюрьмы

После этой страшной истории судья приговорил двоих выживших насильников к 30 годам тюремного заключения.

Когда мать увидела, как банда преступников насилует её дочь, то она не стала долго думать, а взяла нож и зарезала одного из них, ещё двое получили серьёзные ранения. Храбрая 57-летняя женщина, которую прозвали мамой-львицей, пробежала две мили, чтобы остановить нападение. Однако в итоге мать обвинили в убийстве, сообщает Mirror.

Женщина, чьё имя не разглашается в целях конфиденциальности, готовила ужин у себя дома в деревне в Южной Африке, когда к ней прибежала испуганная подруга. Она рассказала, что трое мужчин схватили её 27-летнюю дочь, затащили в здание, где раздели и начали насиловать.

После того как мать не смогла связаться с местной полицией, она взяла в руки нож и отправилась спасать свою девочку. Женщина пробежала две мили, прежде чем услышала крики дочери. Она застала троих голых мужчин врасплох и серьёзно ранила их.

После того как матери было предъявлено обвинение в убийстве и двух покушениях, местные жители устроили бунт. Неравнодушные собрали более $12 тыс. на защиту женщины, через три недели все обвинения были сняты. В итоге двое насильников были приговорены к 30 годам тюрьмы, а тот факт, что они были серьёзно ранены, спас их от пожизненного заключения.

Всё, что я хотела, это защитить мою дочь. Я до последнего надеялась, что слова моей подруги — неправда. Я бы бросилась на льва, чтобы дочь осталась невредима. И я думаю, что каждая мать поступила бы так же Мать

Собранные деньги женщина, которая живёт в маленькой лачуге вместе с дочкой и внучкой, собирается потратить на переезд.