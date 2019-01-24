"Мать-засранка!" Самбурская заявила, что ребёнка Головина зачали под наркотиками

Актриса Настасья Самбурская озвучила свою версию событий с выселением из квартиры Светланы Белогуровой и её ребёнка. Ранее бывшая девушка Александра Головина обвинила Самбурскую в том, что та выставила её за дверь, как только стало известно о внебрачной дочери актёра.

Напомним, что в конце декабря прошлого года бывшая девушка звезды "Кадетства" Александра Головина заявила, что именно он является отцом её маленькой дочери. Женщина сообщила о намерении через суд доказать отцовство актёра и практически сразу после этого лишилась жилья. Как выяснилось, Светлана Белогурова временно проживала в квартире Настасьи Самбурской и актриса не стала терпеть скандалистку на своей территории.

После этого Светлана рассказала о сложившейся ситуации в эфире "Пусть говорят". С её слов выходило, что актриса внезапно выгнала её из квартиры, не дав шанса подыскать себе новое жильё. Тем не менее Самбурская уверяет, что всё было иначе: у бывшей Головина был месяц и три дня на поиски новой квартиры. В качестве доказательства актриса опубликовала скрины переписки с девушкой.

При этом Настасья Самбурская не ограничилась освещением квартирного вопроса и обвинила молодую мать в употреблении наркотиков.

Вот вам и мать-засранка. Ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения. Раз уж ты, Света, такой "борец за правду", расскажи до конца, почему Саша отказался с самого начала иметь ребёнка от такой матери Настасья Самбурская

Как Светлана Белогурова ответит на это довольно серьёзное обвинение, покажет время.