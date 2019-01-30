Бывшая Головина публично унизила Самбурскую, подав на неё в суд за клевету

Бывшая любовница Александра Головина Светлана Белогурова подаёт в суд на Настасью Самбурскую. Причиной иска стали слова актрисы о том, что дочь Белогуровой была зачата под наркотиками, сообщает издание Super.

Ранее Настасья Самбурская рассказала о причинах, которые побудили её выгнать из квартиры бывшую любовницу звезды "Кадетства". Актриса рассказала, что девушка не работала, употребляла наркотики и нарушила договорённость не рассказывать журналистам об отцовстве Головина.

Вот вам и мать-засранка. Ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения. Раз уж ты, Света, такой "борец за правду", расскажи до конца, почему Саша отказался с самого начала иметь ребёнка от такой матери Настасья Самбурская

И вот теперь Светлана Белогурова при поддержке своего адвоката Екатерины Гордон подаёт в суд на Самбурскую. Женщина обвиняет актрису в клевете и требует компенсации морального ущерба. Интересно, что свои страдания Светлана оценила в весьма скромную сумму.

Мы поставили условную компенсацию за клевету в 10 тысяч рублей — по слухам, так оценивают выступление Самбурской как певицы, ну и, конечно, будем требовать опровержения Екатерина Гордон

Сама Настасья Самбурская пока не прокомментировала судебный иск и не отказалась от слов про наркотическое опьянение.

"Мать-засранка!" Самбурская заявила, что ребёнка Головина зачали под наркотиками